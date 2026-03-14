Barcelona chạm trán Sevilla: Hansi Flick quyết tâm đòi nợ và xây chắc ngôi đầu La Liga Tiếp đón Sevilla tại Camp Nou, Barcelona hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp để nới rộng khoảng cách với Real Madrid, đồng thời xóa nhòa ký ức thất bại 1-4 ở lượt đi.

Barcelona đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế số một tại La Liga khi tiếp đón Sevilla trong khuôn khổ vòng 28. Trận đấu diễn ra vào lúc 21h15 ngày 15/3 (giờ Việt Nam) tại thánh địa Camp Nou, nơi đội bóng xứ Catalan đang duy trì một phong độ hủy diệt ở đấu trường quốc nội. Không chỉ là 3 điểm, đây còn là màn tái đấu mà thầy trò Hansi Flick đặt mục tiêu đòi lại món nợ đã vay ở giai đoạn lượt đi.

Barca sẽ hưởng niềm vui chiến thắng?

Bối cảnh và phong độ: Sự tương phản tại Camp Nou

Barcelona đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp tại La Liga khi chễm chệ trên ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách an toàn 4 điểm so với đại kình địch Real Madrid. Dù vừa trải qua trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Newcastle tại Champions League, đội chủ sân Camp Nou vẫn duy trì sự ổn định tuyệt đối ở giải quốc nội với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Levante, Villarreal và Athletic Bilbao.

Ngược lại, Sevilla đang dần tìm lại bản sắc dưới thời HLV Matias Almeyda. Đội bóng xứ Andalusia chỉ để thua vỏn vẹn 1 trong 8 trận gần nhất tại La Liga. Dù đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, chuỗi trận bất bại gần đây cho thấy sự lột xác đáng kể của họ so với vị trí thứ 17 bết bát mùa trước. Tuy nhiên, hành quân đến xứ Catalan luôn là thử thách cực đại khi chiến thắng gần nhất của Sevilla tại đây đã diễn ra từ tháng 12/2002.

Lực lượng: Cú hích từ các nhân tố trẻ

Đội chủ nhà đón nhận tin vui cực lớn khi "thần đồng" Lamine Yamal đã trở lại tập luyện bình thường sau những lo ngại về thể lực. Trung vệ Eric Garcia cũng sẵn sàng tái xuất để gia cố hàng thủ. Dẫu vậy, Hansi Flick vẫn chưa thể có sự phục vụ của Andreas Christensen, Jules Kounde, Alejandro Balde và Frenkie de Jong do chấn thương. Sự trở lại của Gavi trên băng ghế dự bị sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho tuyến giữa của Blaugrana.

Về phía đội khách, Sevilla hành quân đến Camp Nou mà không có Peque Fernandez và trung vệ Marcao. Khả năng ra sân của Ruben Vargas và Neal Maupay vẫn còn bỏ ngỏ, khiến hỏa lực của đội bóng xứ Andalusia bị ảnh hưởng đáng kể trước một đối thủ mạnh như Barcelona.

Đội hình dự kiến

Thông tin Barcelona (4-2-3-1) Sevilla (4-4-2) Thủ môn J. Garcia Vlachodimos Hậu vệ Araujo, Cubarsi, E. Garcia, Martin Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas Tiền vệ Casado, Pedri, Yamal, Fermin, Raphinha Juanlu, Agoume, Sow, Carmona Tiền đạo Ferran Torres Adams, Romero

Phân tích chiến thuật: Pressing tầm cao và khối phòng ngự lùi sâu

Dưới thời Hansi Flick, Barcelona vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng chủ động, kết hợp pressing tầm cao để đoạt lại quyền kiểm soát ngay bên phần sân đối phương. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc tại Champions League, Flick có thể sẽ yêu cầu các học trò chơi chậm lại sau khi thiết lập được lợi thế dẫn bàn.

Sevilla của Almeyda dự kiến sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng. Sơ đồ 4-4-2 với hai khối phòng ngự giăng ngang sẽ được sử dụng nhằm bóp nghẹt không gian chơi bóng của các nhạc trưởng bên phía Barca như Pedri hay Fermin Lopez. Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở hành lang cánh phải của Barca, nơi Lamine Yamal đối đầu trực diện với Salas của Sevilla.

Raphinha và Yamal là những cầu thủ tấn công lợi hại của Barca.

Nhận định và dự đoán

Dù Sevilla đang có phong độ ổn định, sức mạnh của Barcelona tại Camp Nou vẫn là một rào cản quá lớn. Khao khát trả món nợ thua 1-4 ở lượt đi cùng quyết tâm bảo vệ ngôi đầu sẽ là động lực để các học trò của Hansi Flick áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Chất lượng cá nhân vượt trội, đặc biệt là từ những cái tên như Raphinha hay Yamal, hứa hẹn sẽ giúp đội chủ nhà giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Dự đoán kết quả: Barcelona 2-1 Sevilla