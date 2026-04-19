Barcelona chi 100 triệu euro mua Julian Alvarez, PSG đàm phán chiêu mộ Martinelli Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động khi Barcelona sẵn sàng phá két vì Julian Alvarez, trong khi PSG nỗ lực lôi kéo Gabriel Martinelli rời Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên với những chuyển động táo bạo từ các ông lớn. Tâm điểm thuộc về Barcelona khi đội bóng xứ Catalan xác định Julian Alvarez là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công, đồng thời PSG cũng bắt đầu chiến dịch làm mới đội hình bằng việc tiếp cận ngôi sao của Arsenal.

Barcelona chơi tất tay với Julian Alvarez

Theo Mundo Deportivo, Barcelona đã chọn tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid là mục tiêu chuyển nhượng số một. Chân sút người Argentina đang có phong độ cực cao với 18 bàn thắng và 9 pha kiến tạo kể từ khi cập bến Madrid với giá 75 triệu euro từ Manchester City vào năm 2024.

Để thuyết phục Atlético Madrid nhả người, đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 100 triệu euro. Đây được xem là động thái nhằm tái thiết sức mạnh tấn công của Barca trong bối cảnh các trụ cột đang dần bước sang sườn dốc sự nghiệp.

Barcelona muốn sở hữu Martinelli.

PSG và tham vọng cải tổ hàng công

Tại Pháp, Giám đốc thể thao Luis Campos của PSG đã có buổi làm việc với đại diện của Gabriel Martinelli. Tiền đạo người Brazil vẫn còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2027, nhưng đội bóng London có thể buộc phải bán ngôi sao để gây quỹ mua sắm. PSG xem Martinelli là phương án nâng cấp chất lượng sau chiến tích lọt vào bán kết Champions League.

PSG theo đuổi Martinelli.

Bên cạnh đó, L'Equipe tiết lộ PSG cũng đang đàm phán với Yan Diomande của RB Leipzig. Thương vụ này dự kiến tiêu tốn hơn 80 triệu euro, cho thấy tham vọng cực lớn của đội bóng thành Paris trong kế hoạch tái thiết lực lượng tấn công mùa tới.

Bế tắc vụ Marcus Rashford và tương lai Pape Matar Sarr

Barcelona cũng đang gặp khó trong việc mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United. Dù tiền đạo người Anh đã thi đấu tại Camp Nou theo dạng cho mượn, nhưng sự khác biệt về phương thức thanh toán đang khiến thương vụ đình trệ. Man Utd yêu cầu 30 triệu euro thanh toán ngay, trong khi Barca muốn chia nhỏ lộ trình chi trả.

Trong khi đó, tương lai của Pape Matar Sarr tại Tottenham đang trở nên bất định khi đội bóng London đối mặt nguy cơ xuống hạng. Real Madrid và Bayern Munich đã nhanh chóng đưa tiền vệ người Senegal vào tầm ngắm. PSG cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua nếu cầu thủ này quyết định rời London.

Sóng ngầm tại Serie A: Lewandowski, Vlahovic và Kessie

Giải đấu hàng đầu nước Ý hứa hẹn một mùa hè biến động khi đại diện của Robert Lewandowski đã có mặt tại đây để thảo luận về một bản hợp đồng tự do. Tiền đạo người Ba Lan sẽ rời Barcelona và đang cân nhắc giữa Juventus hoặc AC Milan cho những năm tháng cuối sự nghiệp.

Tại Juventus, tương lai của Dusan Vlahovic cũng là dấu hỏi lớn khi AC Milan đang chèo kéo tiền đạo người Serbia gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở chiều ngược lại, Juventus đang nỗ lực đưa Franck Kessie trở lại Serie A từ Al Ahli để tăng cường sức mạnh cơ bắp cho tuyến giữa, tận dụng lợi thế khi cầu thủ này sắp hết hạn hợp đồng.