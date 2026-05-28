Barcelona chi đậm cho Anthony Gordon: Nghịch lý mang tên Marcus Rashford Gã khổng lồ xứ Catalan chấp nhận chi 69,3 triệu bảng cho tân binh từ Newcastle nhưng lại kỳ kèo khoản phí 26 triệu bảng để mua đứt Rashford, đẩy chân sút người Anh vào thế khó.

Quyết định bạo chi của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang tạo nên một nghịch lý đầy trớ trêu, trực tiếp tác động đến tương lai của Marcus Rashford tại sân Camp Nou. Đội bóng xứ Catalan đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức phí khổng lồ 69,3 triệu bảng kèm các điều khoản phụ.

Sự ưu tiên gây tranh cãi của Barcelona

Trái ngược với sự dứt khoát trong thương vụ Gordon, Barcelona lại đang liên tục ép giá Manchester United về trường hợp của Rashford. Dù điều khoản mua đứt chỉ trị giá 26 triệu bảng, gã khổng lồ La Liga vẫn tìm cách trì hoãn và kỳ kèo, tạo nên một thế trận bế tắc cho cả đội chủ sân Old Trafford lẫn cá nhân chân sút người Anh.

Barcelona bất ngờ đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Anthony Gordon.

Thực tế, đóng góp của Rashford trong mùa giải cho mượn vừa qua là vô cùng ấn tượng. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 14 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo, đóng vai trò then chốt giúp Barcelona đăng quang ngôi vô địch La Liga. Để bày tỏ lòng trung thành và mong muốn gắn bó lâu dài, Rashford thậm chí đã chấp nhận cắt giảm gần 50% lương nhằm hỗ trợ tình hình tài chính của câu lạc bộ.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt tại hành lang cánh trái

Sự xuất hiện của Anthony Gordon không chỉ làm đảo lộn cấu trúc tài chính mà còn đe dọa trực tiếp vị trí thi đấu của Rashford. Với mức lương dự kiến lên tới 300.000 bảng mỗi tuần, cựu sao Newcastle chắc chắn sẽ được ưu tiên cho hành lang cánh trái sở trường. Đây cũng là vị trí mà cả hai đang cạnh tranh quyết liệt tại tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel để giành suất tham dự World Cup.

Gordon đến, Rashford sẽ rất khó để ở lại Barcelona.

Dù HLV Hansi Flick được cho là sẵn sàng sử dụng cả hai ngôi sao, nhưng việc phải chia sẻ thời gian thi đấu với một bản hợp đồng bom tấn là viễn cảnh không mấy lạc quan cho Rashford. Đối với Manchester United, ban lãnh đạo đội bóng đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn: giảm giá sâu để bán đứt cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, hoặc tiếp tục để anh ra đi theo dạng cho mượn thêm một mùa giải.

Thế trận khó khăn cho Manchester United

Hợp đồng của Rashford với Quỷ Đỏ vẫn còn thời hạn đến năm 2028, nhưng giá trị của anh đang bị Barcelona thao túng thông qua thương vụ Gordon. Việc đội bóng Tây Ban Nha lấy lý do ngân sách hạn hẹp để trì hoãn trả phí cho Rashford trong khi vừa chi đậm cho Gordon được xem là một đòn tâm lý chiến trên bàn đàm phán.

Từ vị thế của một công thần góp công vào chức vô địch La Liga, Rashford hiện đối mặt với nguy cơ trở thành phương án dự phòng tại Camp Nou hoặc phải quay lại băng ghế dự bị tại Old Trafford. Tương lai của chân sút sinh năm 1997 hiện phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tìm tiếng nói chung giữa hai câu lạc bộ lớn nhất thế giới.