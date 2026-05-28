Barcelona chốt thương vụ 70 triệu euro cho Anthony Gordon từ Newcastle Gã khổng lồ xứ Catalan đạt thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon với giá 70 triệu euro, bổ sung cầu thủ chạy cánh có tốc độ nhanh nhất Champions League mùa này.

Barcelona đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức phí chuyển nhượng 70 triệu euro. Thương vụ này được đánh giá là bước đi chiến lược của Giám đốc thể thao Deco nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cấp hành lang cánh trái của huấn luyện viên Hansi Flick cho mùa giải mới.

Sự lựa chọn ưu tiên của Hansi Flick

Theo thông tin từ Mundo Deportivo và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Giám đốc thể thao Deco đã trực tiếp bay sang Anh để chốt các điều khoản cuối cùng. Anthony Gordon không phải là cái tên xa lạ với đội ngũ kỹ thuật của Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đã theo dõi sát sao cầu thủ 25 tuổi này qua ba cuộc đối đầu tại Champions League mùa này.

Màn trình diễn của Gordon, bao gồm cả bàn thắng vào lưới Barca ngay trong lần chạm trán đầu tiên, đã thuyết phục hoàn toàn bộ sậu tại Camp Nou. Anh thậm chí được ưu tiên hơn cả những mục tiêu đình đám như Julian Alvarez nhờ sự phù hợp tuyệt đối với sơ đồ chiến thuật hiện tại.

Cỗ máy ghi bàn và kiến tạo từ Premier League

Số liệu thống kê tại mùa giải 2025/26 cho thấy sự thăng tiến vượt bậc của Gordon. Tiền đạo người Anh đã ghi tổng cộng 17 bàn thắng và cung cấp 5 đường kiến tạo sau 46 trận đấu trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, anh là một trong những chân sút hiệu quả nhất tại đấu trường Champions League với 10 pha lập công.

Tại Premier League, dù Newcastle gặp nhiều khó khăn, Gordon vẫn duy trì phong độ ổn định với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo. Sự trưởng thành của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Everton kể từ khi gia nhập Newcastle với giá 45 triệu euro vào năm 2023 đã đưa anh trở thành một trong những ngôi sao chạy cánh hàng đầu châu Âu.

Vũ khí tốc độ và khả năng pressing tầm cao

Điểm mạnh nhất khiến Hansi Flick khao khát sở hữu Gordon chính là tốc độ và cường độ hoạt động. Theo dữ liệu từ Trung tâm quan sát bóng đá CIES, Anthony Gordon là cầu thủ đạt tốc độ cao nhất tại Champions League mùa này với con số kỷ lục 37,92 km/h.

Khả năng bứt tốc quãng ngắn và duy trì áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương của Gordon được đánh giá là "mảnh ghép" hoàn hảo cho lối chơi pressing cường độ cao mà Flick đang xây dựng. Bên cạnh đó, ý thức hỗ trợ phòng ngự và tinh thần chiến đấu của anh sẽ giúp Barca cải thiện đáng kể tính cân bằng trong đội hình.

Chi tiết tài chính và tham vọng tại Camp Nou

Mức giá 70 triệu euro cộng thêm các biến phí sẽ đưa Anthony Gordon vào danh sách 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Barcelona. Đây cũng là khoản thu lớn thứ hai trong lịch sử bán cầu thủ của Newcastle, sau thương vụ Alexander Isak.

Dù nhận được sự quan tâm sát sao từ Bayern Munich, Gordon đã bày tỏ nguyện vọng rõ ràng là gia nhập đội chủ sân Camp Nou. Việc Newcastle không giành được vé dự cúp châu Âu mùa tới là yếu tố then chốt giúp Barca chiếm ưu thế trên bàn đàm phán. Sự xuất hiện của Gordon không chỉ tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh với Raphinha mà còn cung cấp cho hàng công Barca một mũi khoan lợi hại tại La Liga và sân chơi châu lục mùa tới.