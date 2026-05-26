Barcelona đàm phán chiêu mộ Marcus Rashford và Manchester City nhắm Enzo Fernandez Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động với kế hoạch chiêu mộ Marcus Rashford của Barcelona và nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng Enzo Fernandez từ Manchester City.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các ông lớn châu Âu. Barcelona đã chính thức đặt vấn đề với Manchester United về trường hợp của Marcus Rashford, trong khi Manchester City sẵn sàng kích nổ “bom tấn” Enzo Fernandez từ Chelsea để duy trì vị thế tại Ngoại hạng Anh.

Barcelona và tham vọng sở hữu Marcus Rashford

Đội bóng xứ Catalan đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Manchester United nhằm hoàn tất thương vụ Marcus Rashford trước khi vòng chung kết World Cup khởi tranh. Tiền đạo 28 tuổi người Anh được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona sau khi bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới bên ngoài biên giới nước Anh. Ban lãnh đạo sân Camp Nou kỳ vọng sự xuất hiện của Rashford sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công, giúp ổn định bộ khung nhân sự sớm cho mùa giải mới.

Manchester City nhắm Enzo Fernandez để gia cố trung tuyến

Bên cạnh đó, Manchester City đã xác định tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Dù cầu thủ 25 tuổi người Argentina vẫn còn hợp đồng dài hạn tại Stamford Bridge, nhưng á quân Ngoại hạng Anh 2025/26 tin rằng một môi trường thi đấu cạnh tranh hơn có thể thuyết phục anh rời đi. Việc bổ sung Enzo được xem là bước đi chiến lược của Pep Guardiola nhằm tăng cường khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân.

Liverpool và Arsenal tìm kiếm những mảnh ghép tấn công

Tại Anfield, Liverpool đang ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm Mohamed Salah. Mục tiêu số một của "The Kop" là tài năng trẻ Yan Diomande thuộc biên chế RB Leipzig. Cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà sở hữu mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 86 triệu bảng. Trong trường hợp thất bại, Liverpool đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng chất lượng như Anthony Gordon hoặc Bradley Barcola.

Trong khi đó, Arsenal đang thực hiện những động thái tiếp cận quyết liệt đối với Julian Alvarez. Tiền đạo 26 tuổi người Argentina được cho là muốn chia tay Atletico Madrid chỉ sau một thời gian ngắn gắn bó. "Pháo thủ" sẵn sàng đưa ra một mức giá hấp dẫn để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha nhả người, nhằm tăng cường hỏa lực cho cuộc đua vô địch mùa tới.

Chuyển động trên thị trường Serie A và La Liga

Tại Ý, Juventus đang tiến rất gần đến chữ ký của thủ thành Alisson từ Liverpool. Với việc Alisson chỉ còn hơn 12 tháng hợp đồng, đội bóng thành Turin hy vọng có thể tận dụng lợi thế này để ép giá câu lạc bộ nước Anh. Ngược lại, Atletico Madrid cũng đang nỗ lực đàm phán với Bernardo Silva. Tuyển thủ Bồ Đào Nha 31 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Manchester City, tạo nên cuộc cạnh tranh gắt gao giữa Atletico và Juventus.

Đáng chú ý, AS Roma cũng đang tham gia vào thị trường chuyển nhượng với mục tiêu đưa Mason Greenwood trở lại Serie A. Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Marseille, chân sút 24 tuổi trở thành ưu tiên hàng đầu của đội bóng thủ đô nước Ý cho chiến dịch Champions League sắp tới. Ngoài Greenwood, AS Roma cũng đang cân nhắc các cái tên như Joshua Zirkzee và Crysencio Summerville để làm phong phú thêm các lựa chọn tấn công.