Barcelona đàm phán chiêu mộ miễn phí Dusan Vlahovic để thay thế Robert Lewandowski Giám đốc thể thao Deco đã gặp đại diện của Dusan Vlahovic nhằm đưa chân sút người Serbia về Camp Nou theo dạng tự do để thế chỗ Lewandowski từ mùa hè 2026.

Barcelona đang đẩy nhanh kế hoạch tái thiết hàng công cho mùa giải 2026/27 bằng việc nhắm đến tiền đạo Dusan Vlahovic dưới dạng chuyển nhượng tự do. Chân sút 26 tuổi người Serbia chấm dứt hợp đồng với Juventus và được xem là phương án lý tưởng để thay thế Robert Lewandowski sau khi tiền đạo người Ba Lan rời Camp Nou.

Cuộc đàm phán trực tiếp và sức hút từ Camp Nou

Theo nguồn tin từ MARCA, Giám đốc thể thao Deco đã có cuộc gặp trực tiếp với phía đại diện của Vlahovic để thảo luận về các điều khoản gia nhập Barcelona. Mặc dù nhận được lời đề nghị tài chính hấp dẫn từ Besiktas với mức lương gần 10 triệu euro mỗi mùa kèm 5 triệu euro phí lót tay, cựu tiền đạo Juventus vẫn kiên nhẫn chờ đợi động thái chính thức từ đội bóng xứ Catalonia.

Dù từng khiến Juventus phải bỏ ra tới 75 triệu euro để chiêu mộ từ Fiorentina, phong độ của Vlahovic tại Turin trải qua nhiều biến động. Tuy nhiên, tuyển thủ Serbia vẫn được đánh giá cao nhờ bản năng săn bàn đáng chú ý và thể hình lý tưởng của một trung phong cắm.

Barca muốn có Vlahovic. Ảnh: Getty.

Bài toán tài chính của Laporta và triết lý của Hansi Flick

Mức phí chuyển nhượng 0 đồng của ngôi sao 26 tuổi mang lại cơ hội tài chính lớn cho Chủ tịch Joan Laporta và Deco. Việc không tốn tiền mua đứt giúp gã khổng lồ xứ Catalonia dễ dàng tối ưu hóa quỹ lương và đáp ứng các quy định đăng ký thi đấu của La Liga.

Xét về khía cạnh chuyên môn, HLV Hansi Flick thường ưu tiên những mẫu tiền đạo di chuyển rộng và tích cực tham gia vào hệ thống pressing tầm cao. Trong khi đó, Vlahovic mang thiên hướng của một số 9 cổ điển. Dù vậy, ban lãnh đạo Barca tin rằng khả năng tác chiến độc lập và duy trì sức ép trong vòng cấm của Vlahovic vẫn là sự bổ sung chất lượng cho hàng công.

Thương vụ này hoàn toàn có thể được kích hoạt ngay khi Barcelona hoàn tất việc thanh lý bớt một số nhân sự trên hàng công để dọn chỗ cho chân sút người Serbia.