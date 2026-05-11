Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 để lên ngôi vô địch La Liga 2025/26 Với các pha lập công của Marcus Rashford và Ferran Torres, Barcelona chính thức đăng quang La Liga sau 1.148 ngày chờ đợi bằng chiến thắng thuyết phục trong trận Siêu kinh điển.

Barcelona đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 3 năm bằng việc bước lên ngôi vương La Liga sau chiến thắng 2-0 trước đại kình địch Real Madrid. Trận Siêu kinh điển tại Camp Nou không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là màn khẳng định sự thống trị tuyệt đối của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick trong mùa giải 2025/26.

Barcelona đăng quang La Liga 2025/26.

Sức mạnh tấn công và khoảnh khắc lịch sử của Marcus Rashford

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Barcelona đã triển khai thế trận tấn công áp đảo với triết lý pressing tầm cao nghẹt thở. Trong 20 phút đầu tiên, dàn sao Blaugrana thi đấu bùng nổ, liên tục khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid. Điểm nhấn lớn nhất đến từ Marcus Rashford với một siêu phẩm đá phạt hàng rào làm nức lòng người hâm mộ.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng trực tiếp từ chấm đá phạt đầu tiên mà một cầu thủ Barcelona ghi được trong một trận Siêu kinh điển kể từ thời của Lionel Messi vào năm 2012. Pha lập công này không chỉ mở ra lợi thế về mặt tỷ số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho đội chủ nhà.

Siêu phẩm của Rashford mở đầu cho ngày thắng lợi.

Gavi và nghệ thuật vô hiệu hóa Jude Bellingham

Về mặt chiến thuật, Hansi Flick đã thành công rực rỡ khi sử dụng Gavi như một "khắc tinh" đối với Jude Bellingham. Suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã thể hiện khát khao cống hiến tột độ, không để cho nhạc trưởng phía Real Madrid có bất kỳ khoảng trống nào để xoay sở.

Sự quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi của Gavi đã khiến Bellingham hoàn toàn bị cô lập khỏi hệ thống tấn công của đội khách. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của ngôi sao người Anh khi anh không thể phát huy đẳng cấp vốn có trước lối chơi áp sát không ngừng nghỉ từ phía Barcelona.

Gerard Martin - Điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự

Bên cạnh những ngôi sao trên hàng công, Gerard Martin nổi lên như một người hùng thầm lặng nơi trung tâm hàng thủ. Sự ăn ý giữa Martin và thần đồng Pau Cubarsi đã tạo nên một bức tường thành vững chãi, khiến các mũi nhọn của Real Madrid gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành.

Sự trưởng thành vượt bậc của Martin là lý do khiến một trung vệ đẳng cấp như Ronald Araujo vẫn phải chấp nhận phương án dự bị. Chính sự ổn định này đã tạo tiền đề cho bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Ferran Torres. Từ một pha di chuyển chiến thuật thông minh của Dani Olmo, đội hình Real Madrid hoàn toàn bị xé toạc, khép lại hy vọng lật đổ của đội khách và chính thức đưa chiếc cúp bạc La Liga về lại phòng truyền thống của Barcelona.