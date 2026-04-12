Barcelona đè bẹp Espanyol 4-1: Lamine Yamal rực sáng, nới rộng cách biệt với Real Madrid

Barcelona vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong trận derby xứ Catalan khi đánh bại Espanyol với tỷ số 4-1 tại vòng 31 La Liga. Chiến thắng quan trọng này không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick nới rộng khoảng cách với kình địch Real Madrid lên thành 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Sự áp đảo của Los Blaugrana và cú đúp của Ferran Torres

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, Barcelona nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà sớm mang lại thành quả ở phút thứ 9. Từ quả phạt góc chính xác của thần đồng Lamine Yamal, Ferran Torres bật cao đánh đầu dũng mãnh, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Barcelona chơi bóng đầy thanh thoát và tự tin. Chỉ hơn 15 phút sau, sự kết hợp giữa Lamine Yamal và Ferran Torres một lần nữa khiến cầu trường Camp Nou nổ tung. Nhận đường chọc khe tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương từ ngôi sao 18 tuổi, Ferran Torres thoát xuống dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp cá nhân và chấm dứt chuỗi ngày khô hạn bàn thắng.

Dẫn trước 2-0, Barcelona chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thời lượng bóng lăn. Espanyol dù lép vế nhưng cũng suýt tạo nên bất ngờ ở cuối hiệp một khi cú tạt bóng của Dolan tìm đến đúng xà ngang khung thành Barca. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được trong 45 phút đầu tiên.

Lamine Yamal và Marcus Rashford định đoạt trận derby

Bước sang hiệp hai, Espanyol vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hy vọng được thắp lên cho đội khách ở phút 56 khi Pol Lozano thực hiện cú sút xa quyết đoán, đánh bại thủ môn Joan Garcia để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn trong khoảng thời gian giữa hiệp hai khi đội khách đẩy cao đội hình gia tăng áp lực.

Tuy nhiên, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Barcelona đã lên tiếng đúng lúc. Phút 87, tận dụng sai lầm phá bóng hụt của thủ môn đối phương, Lamine Yamal dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, tái lập cách biệt hai bàn và đập tan hy vọng có điểm của Espanyol.

Cơn ác mộng của đội khách khép lại ở phút 89 khi cầu thủ vào sân thay người Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-1. Từ đường kiến tạo dọn cỗ của Frenkie de Jong, tiền đạo người Anh dứt điểm quyết đoán để khép lại một ngày thi đấu rực rỡ của đội chủ nhà.

Thống kê trận đấu và cục diện bảng xếp hạng

Chiến thắng này củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của Barcelona, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trước khi họ bước vào trận tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid. Trong khi đó, Espanyol sẽ phải nỗ lực rất nhiều cho chuyến làm khách sắp tới tại Rayo Vallecano để cải thiện vị trí.

Thông số Barcelona Espanyol Tỷ số 4 1 Cầu thủ ghi bàn Ferran Torres (9', 25'), Lamine Yamal (87'), Marcus Rashford (89') Pol Lozano (56') Khoảng cách với Real Madrid 9 điểm -

Với màn trình diễn siêu hạng của Lamine Yamal và sự trở lại mạnh mẽ của Ferran Torres, Barcelona đang cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch thực thụ tại La Liga mùa này.