Barcelona đối mặt 10 ngày sinh tử với Atletico Madrid và bài toán thiếu vắng Raphinha Barcelona bước vào 10 ngày quyết định với 3 trận gặp Atletico Madrid. Thiếu vắng Raphinha vì chấn thương, Hansi Flick đối mặt bài toán nhân sự khó giải tại Metropolitano.

Barcelona chuẩn bị bước vào một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải khi phải đối đầu với Atletico Madrid ba lần chỉ trong vòng 10 ngày. Đây là chuỗi trận được dự báo sẽ định đoạt tham vọng của đội bóng xứ Catalonia trên cả hai đấu trường quan trọng nhất: La Liga và UEFA Champions League.

Ai sẽ thay thế Raphinha?

Lịch thi đấu nghẹt thở: 10 ngày và 3 trận "chung kết"

Định mệnh đã sắp đặt một lịch thi đấu kỳ lạ cho thầy trò Hansi Flick ngay sau kỳ nghỉ quốc tế. Barcelona sẽ phải chạm trán đoàn quân của Diego Simeone trong ba trận đấu quan trọng. Màn so tài đầu tiên diễn ra tại Riyadh Air Metropolitano trong khuôn khổ La Liga, nơi Barca cần điểm để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch.

Ngay sau đó, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tái đấu tại vòng tứ kết Champions League. Xen kẽ giữa trận lượt đi và lượt về là trận derby xứ Catalan, khiến mật độ thi đấu trở nên dày đặc và đầy rủi ro. Kết quả của trận đấu đầu tiên tại La Liga được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích tâm lý cực lớn cho đội bóng giành chiến thắng trước khi bước vào đấu trường châu lục.

Tổn thất từ Raphinha: Bài toán nhân sự cho Hansi Flick

Giữa thời điểm nhạy cảm nhất, Barcelona nhận tin không vui từ bộ phận y tế. Raphinha, nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống pressing và tấn công biên, đã dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng. Dự kiến, cầu thủ người Brazil sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 5 tuần, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong cả hai lượt trận tứ kết Champions League và chỉ có thể trở lại sớm nhất vào trận El Clasico tháng 5.

Việc mất đi Raphinha buộc Hansi Flick phải cân nhắc các phương án thay thế:

Marcus Rashford: Lựa chọn tự nhiên nhất cho hành lang cánh trái, nhưng tiền đạo người Anh cần cải thiện tính ổn định và khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Lựa chọn tự nhiên nhất cho hành lang cánh trái, nhưng tiền đạo người Anh cần cải thiện tính ổn định và khả năng hỗ trợ phòng ngự. Fermin Lopez và Dani Olmo: Sự kết hợp linh hoạt giữa hai cầu thủ này có thể tạo ra sự biến ảo trong lối chơi trung lộ và khả năng hoán đổi vị trí liên tục.

Cách tiếp cận nhân sự của Flick không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công mà còn là khả năng duy trì cường độ áp sát vốn là đặc sản mà Raphinha thường xuyên cung cấp.

Vượt qua nỗi ám ảnh tại Riyadh Air Metropolitano

Bên cạnh vấn đề lực lượng, Barcelona còn phải đối đầu với rào cản tâm lý tại sân nhà của Atletico. Dù có thành tích đối đầu khá tốt trong mùa giải này, nhưng ký ức về thất bại 0-4 tại bán kết Copa del Rey vẫn là một vết sẹo lớn. Đó là trận đấu mà hàng thủ Barca đã hoàn toàn vỡ vụn trước lối chơi hiệu quả đến tàn nhẫn của Diego Simeone.

Để giành kết quả khả quan tại "tử địa" này, Barcelona cần một hệ thống phòng ngự đặc biệt tập trung và bản lĩnh thép để chịu đựng sức ép từ khán đài. Cuộc đấu trí giữa Hansi Flick và Diego Simeone không chỉ là về mặt chiến thuật, mà còn là cuộc chiến về sự bền bỉ trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa bóng.