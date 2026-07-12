Barcelona dồn lực chiêu mộ Karim Adeyemi: Canh bạc 30 triệu euro của Hansi Flick Quyết định từ bỏ Marcus Rashford để theo đuổi ngôi sao của Borussia Dortmund cho thấy tham vọng của Barcelona trong việc xây dựng một hàng công giàu tốc độ và khả năng gây áp lực tầm cao cực diện.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính và quyết liệt của Barcelona. Dưới sự điều hành của Giám đốc thể thao Deco và huấn luyện viên Hansi Flick, đội chủ sân Spotify Camp Nou đang dồn toàn lực để chiêu mộ Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund. Đây không chỉ là một thương vụ bổ sung nhân sự đơn thuần, mà là một phần trong chiến lược tái thiết hàng công toàn diện, nơi Flick khao khát xây dựng một hệ thống tấn công giàu tốc độ và khả năng gây áp lực tầm cao.

Lý do Hansi Flick chọn Adeyemi thay vì Marcus Rashford

Quyết định theo đuổi Adeyemi được đưa ra sau khi Barcelona cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai của Marcus Rashford. Dù tiền đạo người Anh đã kết thúc thời hạn cho mượn vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, nhưng Barcelona đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Thay vào đó, sự chú ý được chuyển sang Adeyemi – một gương mặt mà Hansi Flick vốn đã quá am hiểu từ thời còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức.

HLV Hansi Flick đã có thời gian làm việc với Adeyemi tại tuyển Đức. Ảnh: Getty Images.

Sự tin tưởng tuyệt đối giữa Flick và học trò cũ là yếu tố then chốt thúc đẩy Barca bước vào bàn đàm phán. Dù Dortmund đã khước từ lời đề nghị ban đầu trị giá 20 triệu euro, nhưng ban lãnh đạo Barcelona tự tin rằng một con số xấp xỉ 30 triệu euro (bao gồm 22 triệu euro phí cố định và 7 triệu euro biến phí) sẽ đủ để thuyết phục đại diện Bundesliga nhả người, nhất là khi hợp đồng của Adeyemi chỉ còn lại một năm.

Phân tích chiến thuật: Sự phù hợp hoàn hảo

Điểm vượt trội của cầu thủ 24 tuổi này so với Rashford chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự và cường độ pressing không bóng – một yêu cầu bắt buộc trong hệ thống chiến thuật mà Flick đang áp dụng tại Barca. Adeyemi sở hữu hồ sơ kỹ thuật đa năng, có thể thi đấu tốt ở cả ba vị trí trên hàng công, mang lại sự linh hoạt tối đa cho sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bài toán tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Rashford, người sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 10 tới, sở hữu mức lương khổng lồ và chi phí khấu hao hợp đồng phức tạp. Trong khi đó, Adeyemi mới chỉ 24 tuổi, có mức lương dễ tiếp cận hơn và tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai là rất lớn. Điều này giúp Barcelona dễ dàng cân đối ngân sách và tuân thủ các quy định tài chính khắt khe của La Liga.

Nước đi chiến lược trước sự quan tâm từ PSG

Thương vụ chiêu mộ Adeyemi còn là một phương án dự phòng chất lượng trước những biến động nhân sự tiềm tàng. Hiện tại, Ferran Torres đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Paris Saint-Germain (PSG). Với việc tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ còn một năm hợp đồng và liên tục đưa ra những câu trả lời lấp lửng về tương lai, Barcelona buộc phải chủ động tìm người thay thế.

Barca tự tin hoàn tất thương vụ Adeyemi. Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của Adeyemi sẽ giúp CLB giữ vững thế chủ động, đảm bảo hàng công không bị suy yếu nếu Ferran Torres quyết định tìm kiếm thử thách mới tại Pháp. Flick tin rằng ông có thể hồi sinh phiên bản tốt nhất của Adeyemi, tương tự như cách ông đã nâng tầm Raphinha hay Eric Garcia trở thành những trụ cột không thể thay thế trong đội hình hiện tại.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, Karim Adeyemi có thể chính thức gia nhập đại bản doanh của Barca ngay trong tuần tới để bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải. Một hàng công với sự kết hợp giữa Anthony Gordon, Lamine Yamal và Adeyemi hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới mẻ, đầy năng lượng cho đội bóng xứ Catalonia trong mùa giải tới.