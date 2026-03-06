Barcelona đứng trước nguy cơ bị cô lập vì chính sách chuyển nhượng gây tranh cãi Những rạn nứt ngoại giao với Atletico Madrid và Man Utd đang đẩy đội bóng xứ Catalan vào thế đơn độc, đe dọa trực tiếp đến tham vọng tái thiết lực lượng trong mùa hè 2026.

Barcelona đang dần biến mình thành một "ốc đảo" đơn độc trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Từ những lời phàn nàn công khai của Atletico Madrid đến sự bất bình từ Manchester United, danh sách các câu lạc bộ bày tỏ sự không hài lòng với đội chủ sân Camp Nou đang ngày một dài thêm.

Cú sốc kép từ thương vụ Julian Alvarez và Marcus Rashford

Mối quan hệ ngoại giao giữa Barcelona và các đối tác lớn đang rơi vào tình trạng đóng băng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026, chiến lược tiếp cận cầu thủ của ban lãnh đạo Barca đã gây ra những phản ứng dữ dội chưa từng thấy từ các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã vô cùng phẫn nộ trước những thông tin rò rỉ về việc Barcelona chuẩn bị đưa ra đề nghị trị giá 100 triệu euro cho tiền đạo Julian Alvarez. Đội bóng sọc đỏ-trắng thậm chí đã sử dụng mạng xã hội X để lên án hành động này, coi đây là một chiến dịch truyền thông có mục đích nhằm gây mất ổn định nội bộ câu lạc bộ ngay khi mùa giải mới bắt đầu.

Căng thẳng đã dấy lên giữa Barca và Atletico trong thương vụ Alvarez.

Trong khi đó tại Anh, Manchester United cũng bày tỏ thái độ không hài lòng. "Quỷ đỏ" cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi Barcelona từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford trị giá 30 triệu euro, dù trước đó họ đã chấp nhận chi tới 70 triệu euro để sở hữu Anthony Gordon. Sự mâu thuẫn trong chính sách chi tiêu của đội bóng xứ Catalan đã khiến các thỏa thuận song phương giữa hai câu lạc bộ rơi vào bế tắc.

MU cảm thấy khó hiểu khi Barca chi 70 triệu euro mua Gordon nhưng không kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 30 triệu euro của Rashford.

Hệ lụy từ những tiền lệ trong quá khứ

Thực tế, tình trạng bị cô lập của Barcelona không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà là kết quả của một chuỗi các hành động gây tranh cãi kéo dài. Điển hình là vụ việc Nico Williams của Athletic Club vào mùa hè năm ngoái, khi những thông tin tiếp xúc không chính thống đã buộc đội bóng xứ Basque phải nhờ đến sự can thiệp của ban tổ chức La Liga.

Tại San Sebastian, Real Sociedad cũng từng nếm trải cảm giác khó chịu tương tự vào năm 2023 liên quan đến tiền vệ Zubimendi. Những tuyên bố công khai của cựu huấn luyện viên Xavi Hernandez về cầu thủ này ngay trước thềm trận đấu trực tiếp đã bị coi là thiếu chuyên nghiệp và vi phạm các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Ngay cả với đối thủ cùng thành phố Espanyol, mối thâm thù cũng trở nên sâu sắc hơn sau thương vụ Joan Garcia. Dù đã thanh toán đủ điều khoản giải phóng, cách tiếp cận của Barca vẫn bị coi là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của đối phương, làm gợi nhớ lại vụ lùm xùm Javier Saviola năm 2005.

Có thể thấy, tham vọng sở hữu các ngôi sao hàng đầu của Barcelona đang đi kèm với cái giá quá đắt về mặt uy tín. Sự xói mòn nghiêm trọng trong các mối quan hệ quốc tế không chỉ làm hỏng hình ảnh của câu lạc bộ mà còn tạo ra những rào cản vô hình trong mọi cuộc đàm phán tương lai.