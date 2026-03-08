Barcelona hạ Athletic Bilbao 1-0: 4 điểm nhấn từ sự phụ thuộc vào Pedri và Yamal Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng giúp Barcelona duy trì khoảng cách 4 điểm với Real Madrid, nhưng bài toán về sự phụ thuộc vào các cá nhân đang là nỗi lo của Hansi Flick.

Barcelona vừa trải qua một trận đấu vô cùng cam go trên sân San Mames trước khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Athletic Bilbao. Pha lập công duy nhất từ Lamine Yamal mang về 3 điểm quý giá, giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick tái thiết lập khoảng cách 4 điểm với Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga. Dù màn trình diễn không thực sự mãn nhãn do dư âm từ trận chiến cạn kiệt thể lực hồi giữa tuần, thắng lợi bản lĩnh này vẫn để lại những điểm nhấn chiến thuật quan trọng.

Barca ra về với 3 điểm trọn vẹn trong tay.

Sức sống mới từ đôi chân Pedri

Vai trò của Pedri đối với lối chơi của Barcelona đã được thể hiện một cách rõ nét trong trận đấu này. Xuyên suốt hiệp một, khi tiền vệ người Tây Ban Nha ngồi dự bị, hàng công của đội khách thi đấu vô hồn, chậm chạp và thiếu tính sáng tạo. Họ chỉ tung ra vỏn vẹn hai cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm đáy ở mức 0.05.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi chóng mặt ngay khi Pedri được tung vào sân ở hiệp hai. Sự xuất hiện của anh lập tức mang đến sự mạch lạc trong khâu luân chuyển bóng. Chính pha đột phá trung lộ và đường chuyền cắt mặt điệu nghệ của số 8 đã đặt Yamal vào vị trí thuận lợi để kết liễu trận đấu. Để chinh phục các danh hiệu lớn mùa này, Barcelona bắt buộc phải giữ cho Pedri luôn ở trạng thái thể lực sung mãn nhất.

Bức tường thành mang tên Joan Garcia

Bên cạnh Yamal, Joan Garcia chính là người hùng thầm lặng cứu rỗi Barcelona tại xứ Basque. Dù Athletic Bilbao chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích, tất cả đều là những cú sút cận thành cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phản xạ xuất thần từ người gác đền 24 tuổi.

Màn trình diễn chói sáng ngay trước mắt thủ thành số một tuyển Tây Ban Nha, Unai Simon, là một lời khẳng định đanh thép cho năng lực của Garcia. Bỏ lại sau lưng trận đấu thảm họa trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua, Garcia đã tìm lại sự chắc chắn khi chỉ thủng lưới 2 bàn và có 3 trận giữ sạch lưới trong 5 lần ra sân gần nhất. Phong độ ấn tượng này hoàn toàn xứng đáng được Luis de la Fuente trao cơ hội ra mắt La Roja trong đợt tập trung sắp tới.

Garcia tiếp tục tỏa sáng.

Thử nghiệm thành công với Gerard Martin

Cơn bão chấn thương cướp đi Jules Kounde và Alejandro Balde đã buộc Hansi Flick phải xáo trộn hàng thủ. Đáng chú ý nhất là quyết định kéo Gerard Martin vào đá cặp trung vệ cùng Pau Cubarsi, thay vì sử dụng anh ở vị trí hậu vệ cánh trái sở trường. Rốt cuộc, sự thiếu ổn định khi tham gia tấn công biên của cầu thủ 24 tuổi đã được khỏa lấp hoàn hảo bằng nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi quyết liệt khi bó vào trung lộ.

Martin đã có một ngày thi đấu phòng ngự không tì vết tại San Mames. Từ một kép phụ mờ nhạt hồi đầu mùa, cầu thủ này đang dần củng cố vững chắc vị trí của mình ở trung tâm hàng phòng ngự, mang lại thêm lựa chọn nhân sự chất lượng cho chiến lược gia người Đức trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Nỗi lo về điểm tựa duy nhất Lamine Yamal

Lamine Yamal đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa tột độ, nhưng sự tỏa sáng của sao mai này vô tình che mờ đi sự sa sút đáng lo ngại của phần còn lại trên hàng công. Trong ba trận đấu gần nhất, Yamal ghi tới 5 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo. Trái ngược hoàn toàn, kể từ đầu tháng 2, những mũi nhọn chủ lực như Raphinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski hay Dani Olmo lại thi đấu vô cùng mờ nhạt.

Sự sa sút tập thể này buộc tiền vệ Marc Bernal cũng phải lên tiếng với 4 bàn thắng trong cùng khoảng thời gian để chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Dù Yamal xuất chúng đến đâu, Barcelona không thể tiến xa nếu chỉ trông chờ vào đôi chân của một cầu thủ tuổi teen. Đánh thức bản năng sát thủ của dàn sao tấn công là nhiệm vụ cấp bách của HLV Hansi Flick vào lúc này để duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.