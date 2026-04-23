Barcelona hạ Celta Vigo 1-0: Khoảnh khắc Lamine Yamal và bản lĩnh của nhà vô địch Bàn thắng duy nhất của Lamine Yamal cùng sự xuất sắc từ thủ thành Joan Garcia giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm tại vòng 33 La Liga.

Barcelona vừa tiến một bước dài tới ngôi vương La Liga sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Celta Vigo tại vòng 33. Trong một ngày mà lối chơi của đội chủ sân Camp Nou gặp nhiều bế tắc trước hệ thống phòng ngự lùi sâu, bản lĩnh của các cá nhân và sự vững chãi của hàng thủ đã giúp thầy trò Hansi Flick giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Barcelona thắng nhọc nhằn Celta Vigo trên sân nhà.

Khoảnh khắc thiên tài của Lamine Yamal

Trong thế trận bế tắc, Lamine Yamal một lần nữa chứng minh tại sao anh là hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ của Hansi Flick. Phút 38, tiền đạo trẻ này thực hiện pha đi bóng lắt léo, buộc hậu vệ Lago bên phía Celta Vigo phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Yamal dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Các số liệu thống kê chuyên sâu từ Opta cho thấy pha dứt điểm của Yamal có chỉ số xGOT (Bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) lên tới 0.90, một minh chứng cho độ hiểm hóc và sự điềm tĩnh của tài năng trẻ này. Tuy nhiên, niềm vui của Barca không trọn vẹn khi Yamal buộc phải rời sân ngay sau đó do gặp chấn thương, để lại nhiều lo lắng cho ban huấn luyện.

Sự xuất sắc của Joan Garcia và hàng phòng ngự

Nếu Yamal là người khai thông thế bế tắc, thì thủ môn Joan Garcia chính là người bảo toàn thành quả. Ngay từ giây thứ 40, Garcia đã có pha phản xạ xuất thần cứu thua sau cú dứt điểm của Duran. Trong suốt trận đấu, sự tập trung cao độ của anh đã làm nản lòng các chân sút đội khách.

Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Pau Cubarsi và Gerard Martín đã vận hành cực kỳ kín kẽ. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 90+2, khi Eric Garcia phạm lỗi nguy hiểm sát vòng cấm. Trước áp lực nghẹt thở, hàng rào của Barcelona vẫn đứng vững để cản phá cú sút phạt của Marcos Alonso, dập tắt hy vọng cuối cùng của Celta Vigo.

Hansi Flick xoay sở tốt dù Lamine Yamal rời sân sớm.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh

Chiến thắng của Barcelona càng thêm ý nghĩa khi họ phải đối mặt với nhiều biến số bất ngờ. Trận đấu đã bị gián đoạn hơn 20 phút do một sự cố y tế trên khán đài. Bên cạnh đó, việc cả Cancelo và Yamal đều phải rời sân sớm vì chấn thương đã thử thách khả năng điều phối của Hansi Flick.

Sự xuất hiện của Frenkie de Jong trong hiệp hai đã giúp Barca kiểm soát lại nhịp độ, triệt tiêu các pha phản công nhanh từ phía đối thủ. Về mặt thống kê, Barcelona đạt chỉ số xG (Bàn thắng kỳ vọng) là 1.03 so với 0.69 của Celta Vigo, phản ánh sự vượt trội về chất lượng các cơ hội tạo ra.

Kết quả này không chỉ giúp Barca nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 9 điểm mà còn nối dài mạch 16 trận thắng liên tiếp tại sân nhà Camp Nou. Đội bóng xứ Catalan đang cho thấy phong thái của một quân vương: biết cách giành chiến thắng ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.