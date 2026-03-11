Barcelona hòa nghẹt thở Newcastle nhờ bàn thắng phút bù giờ của Lamine Yamal Ngôi sao trẻ Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6, giúp Barcelona giật lại trận hòa 1-1 trước Newcastle trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại St. James' Park đã diễn ra theo kịch bản không tưởng. Newcastle United tưởng chừng đã chạm tay vào chiến thắng lịch sử sau bàn mở tỷ số muộn, nhưng bản lĩnh của gã khổng lồ xứ Catalan và sự tỏa sáng của Lamine Yamal đã thay đổi tất cả ở những giây cuối cùng.

Lamine Yamal cứu Barcelona thoát thua.

Newcastle lấn lướt và khoảnh khắc của Harvey Barnes

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Newcastle nhập cuộc đầy tự tin và liên tục dồn ép Barcelona. Tốc độ của Anthony Elanga bên hành lang cánh phải trở thành vũ khí lợi hại nhất của đội bóng nước Anh. Phút 17, chính Elanga đã buộc thủ thành Joan Garcia phải trổ tài cứu thua sau một cú sút chéo góc đầy uy lực.

Trong khi đó, Barcelona nỗ lực kiểm soát nhịp độ nhưng vấp phải hàng tiền vệ chơi cực kỳ cơ động của chủ nhà. Sandro Tonali và Joelinton đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa Pedri và Marc Bernal, khiến các đợt lên bóng của đội khách thường xuyên bị bẻ gãy từ giữa sân. Cơ hội đáng kể nhất của Barca trong hiệp một chỉ đến từ tình huống Dan Burn suýt phản lưới nhà sau đường căng ngang từ Raphinha.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía đoàn quân của Eddie Howe. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, sức ép nghẹt thở của "Chích chòe" cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 86. Jacob Murphy có pha xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi kiến tạo dọn cỗ để Harvey Barnes dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu trong sự vỡ òa của sân St. James' Park.

Harvey Barnes mở tỷ số trận đấu.

Sai lầm tai hại và bản lĩnh của Lamine Yamal

Bàn thắng muộn của Barnes tưởng chừng đã định đoạt số phận cuộc đối đầu. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick đã có những điều chỉnh nhân sự kịp thời khi tung Marcus Rashford và Dani Olmo vào sân để tăng cường hỏa lực. Chính Dani Olmo đã tạo nên bước ngoặt ở phút 90+5 với pha đột phá khiến Malick Thiaw phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Trọng tài Marco Guida ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đối mặt với áp lực cực lớn tại St. James' Park, ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc. Cú sút quyết đoán vào góc dưới khung thành của anh đã đánh bại hoàn toàn nỗ lực của Aaron Ramsdale, ấn định tỷ số hòa 1-1 ở phút 90+6.

Thống kê trận đấu Newcastle vs Barcelona

Thông số Newcastle Barcelona Tỷ số 1-1 1-1 Người ghi bàn Harvey Barnes (86') Lamine Yamal (90'+6) Thẻ vàng 2 1

Kết quả hòa này mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho thầy trò Hansi Flick trước trận lượt về tại Camp Nou. Ngược lại, Newcastle sẽ phải tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng do sai lầm cá nhân đáng tiếc.