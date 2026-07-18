Barcelona kiên trì theo đuổi Julian Alvarez: Cuộc đấu trí giữa Laporta và Cerezo Bất chấp tuyên bố đanh thép từ Chủ tịch Enrique Cerezo, Barcelona vẫn chưa từ bỏ hy vọng sở hữu Julian Alvarez. Đội bóng xứ Catalan đang chờ đợi thời điểm sau World Cup 2026 để tung đòn quyết định trên bàn đàm phán.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang nóng lên từng ngày khi World Cup 2026 dần đi đến những chương cuối. Giữa tâm điểm của những màn so tài đỉnh cao, tương lai của Julian Alvarez - tiền đạo chủ lực của Atletico Madrid - đang trở thành một cuộc đấu trí căng thẳng với sự tham gia của những nhân vật quyền lực nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Lời cảnh báo từ Joan Laporta

Ký giả Fabrizio Romano vừa mang đến những cập nhật mới nhất về tham vọng của Barcelona. Chủ tịch Joan Laporta không hề giấu diếm ý định đưa chân sút người Argentina về Camp Nou để nâng cấp hàng công. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng về tính thời điểm.

"Lời đề nghị vẫn còn trên bàn đàm phán, nhưng nó sẽ không tồn tại mãi mãi", Romano trích dẫn lời khẳng định của Laporta. Đây được xem là động thái gây áp lực trực tiếp lên cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ chủ quản, buộc Atletico Madrid phải cân nhắc kỹ lưỡng về một con số chuyển nhượng tiềm năng.

Alvarez là mục tiêu số một của Barcelona. Ảnh: Getty Images.

Bức tường thép từ Madrid

Trái ngược với sự nôn nóng từ phía Barcelona, Atletico Madrid đang thể hiện một thái độ cực kỳ cứng rắn. Chủ tịch Enrique Cerezo đã dập tắt những tin đồn bằng một tuyên bố mang tính khẳng định chủ quyền. Dù thừa nhận mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Laporta, nhưng Cerezo không để tình cảm xen vào quyết định nhân sự của đội bóng.

"Laporta là bạn tốt của tôi, nhưng ông ấy thừa biết Julian sẽ thi đấu ở đâu vào mùa giải tới", Cerezo nhấn mạnh. Theo ông, Alvarez không phải để bán và vẫn là một phần không thể tách rời trong kế hoạch dài hạn tại Madrid. Sự tự tin này cho thấy Atletico đang nắm lợi thế lớn khi tiền đạo này vẫn đang là trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng thủ đô.

Chiến thuật chờ đợi của Barcelona

Dù bị từ chối công khai, bộ sậu lãnh đạo tại Barcelona vẫn giữ được sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Thay vì sa vào một cuộc đấu khẩu trên truyền thông, Blaugrana chọn cách tiếp cận im lặng và tôn trọng sự tập trung của Alvarez cho chiến dịch quốc tế. Đây là một nước đi khôn ngoan nhằm tránh tạo ra những áp lực tâm lý không cần thiết cho mục tiêu số một của mình.

Theo phân tích từ Romano, Barcelona đang chờ đợi World Cup kết thúc để tìm kiếm một phương án tiếp cận mới. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong thái độ của cầu thủ hoặc một kẽ hở tài chính xuất hiện, đội chủ sân Camp Nou sẽ lập tức hành động. Cuộc đấu trí giữa hai gã khổng lồ La Liga hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường trong những tuần tới, khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa trở lại.