Barcelona lập kỷ lục lịch sử tại La Liga sau chiến thắng 3-1 trước Real Betis Thầy trò Hansi Flick trở thành đội bóng đầu tiên thắng 100% số trận sân nhà trong một mùa giải. Raphinha và Cancelo rực sáng trong ngày chia tay Lewandowski.

Chiến thắng 3-1 trước Real Betis tại vòng 37 La Liga không chỉ là ba điểm đơn thuần, mà còn đánh dấu cột mốc vô tiền khoáng hậu của Barcelona. Với kết quả này, đội chủ sân Camp Nou chính thức trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành chiến thắng tuyệt đối 19/19 trận trên sân nhà trong một mùa giải 38 vòng đấu.

Barcelona không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Real Betis.

Đẳng cấp cá nhân và hiệu suất dứt điểm thượng hạng

Sự thăng hoa của Raphinha là chìa khóa mở ra chiến thắng cho "Los Blaugrana". Phút 28, cầu thủ người Brazil thực hiện cú đá phạt hàng rào đẳng cấp, phá vỡ thế bế tắc và giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội. Đáng chú ý, dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Barcelona chỉ đạt 1.12 — không quá chênh lệch so với 0.97 của Real Betis — nhưng các chân sút chủ nhà đã cụ thể hóa thành 3 bàn thắng nhờ khả năng dứt điểm sắc bén.

Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở siêu phẩm nâng tỷ số của Joao Cancelo ở phút 74. Với chỉ số xG cực thấp chỉ 0.04, cú sút xa của hậu vệ người Bồ Đào Nha cho thấy đẳng cấp cá nhân đã bù đắp hoàn hảo cho những tình huống dàn xếp tấn công khó khăn trước khối đội hình lùi sâu của đối thủ.

Kiểm soát tuyệt đối và trừng phạt sai lầm

Đội quân của Hansi Flick thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 20 phút đầu tiên, Barcelona có tới 10 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi con số này phía Real Betis chỉ vỏn vẹn 1 lần. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 66% khiến các học trò của Manuel Pellegrini hoàn toàn rơi vào thế bị động và không có không gian để triển khai bóng.

Bên cạnh sự chủ động, Barca còn sắc sảo trong việc tận dụng triệt để những sai số từ đối thủ. Bàn thắng thứ hai của Raphinha là minh chứng điển hình, khi anh trừng phạt đường chuyền hỏng tai hại của Hector Bellerin ngay sát vòng cấm. Trong bóng đá đỉnh cao, khả năng tận dụng sai lầm chính là chìa khóa để kết liễu trận đấu một cách hiệu quả nhất.

Màn chia tay sân Camp Nou của Robert Lewandowski đem đến động lực cho Barca.

Sức mạnh tinh thần từ kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Quyết tâm trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử La Liga toàn thắng sân nhà cả mùa giải đã biến mỗi cầu thủ Barcelona thành một chiến binh thực thụ. Động lực lập kỷ lục đã tạo ra sự gắn kết và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi trong suốt 90 phút.

Bên cạnh đó, giá trị tinh thần còn đến từ màn chia tay đầy cảm xúc của Robert Lewandowski với khán giả Camp Nou. Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, nhưng sự hiện diện và khao khát cống hiến của tiền đạo người Ba Lan trong trận đấu cuối cùng tại thánh địa đã tạo nên một luồng sinh khí mạnh mẽ cho các đồng đội. Barcelona đã khép lại mùa giải tại sân nhà bằng một kịch bản hoàn hảo: một kỷ lục lịch sử và một lời chia tay trọn vẹn.