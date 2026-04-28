Barcelona liên hệ chiêu mộ Julian Alvarez, Chelsea nhắm Xabi Alonso cho ghế nóng Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những chuyển động lớn khi Barcelona tiếp cận Julian Alvarez và Chelsea đưa Xabi Alonso vào danh sách ứng viên huấn luyện viên trưởng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang dần nóng lên khi các ông lớn tại châu Âu bắt đầu triển khai những kế hoạch nhân sự chiến lược. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về Camp Nou, nơi Barcelona đang nỗ lực tìm kiếm một luồng gió mới cho hàng công, và Stamford Bridge, nơi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đang trở thành đề tài nóng hổi.

Barcelona và tham vọng sở hữu Julian Alvarez

Theo thông tin từ ESPN, Barcelona đã chính thức thiết lập liên lạc với Atletico Madrid để tìm hiểu về khả năng chuyển nhượng tiền đạo Julian Alvarez. Chân sút 26 tuổi người Argentina được đánh giá là mục tiêu trọng điểm trong kế hoạch nâng cấp đội hình của ban lãnh đạo mới tại Camp Nou.

Sự cơ động và khả năng dứt điểm sắc bén của Alvarez được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá mà gã khổng lồ xứ Catalan đang theo đuổi. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng và lập trường cứng rắn từ phía Atletico Madrid sẽ là những rào cản lớn mà Barcelona cần phải vượt qua nếu muốn sở hữu ngôi sao này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Barcelona bám sát Julian Alvarez.

Chelsea và cuộc tìm kiếm người dẫn dắt mới

Tại Tây London, Chelsea đang tích cực sàng lọc các ứng viên cho vị trí thuyền trưởng. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Xabi Alonso và Marco Silva trong danh sách rút gọn của ban lãnh đạo đội bóng. Xabi Alonso, 44 tuổi, đang gây ấn tượng mạnh mẽ tại châu Âu, trong khi Marco Silva, 48 tuổi, đã chứng minh được năng lực cầm quân tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Fulham.

Bên cạnh biến động trên băng ghế chỉ đạo, tình hình nhân sự của Chelsea cũng có những diễn biến đáng chú ý. Tiền đạo trẻ Liam Delap, 23 tuổi, đã bày tỏ sự quyết tâm ở lại Stamford Bridge để chiến đấu cho một suất đá chính. Bất chấp việc câu lạc bộ đang tìm kiếm những lựa chọn mới trên hàng công, Delap vẫn tin tưởng vào khả năng đóng góp của mình cho đội bóng ở mùa giải tới.

Liam Delap quyết giành vị trí tại Chelsea.

Biến động tại Newcastle và tương lai của các ngôi sao Premier League

Newcastle United gây bất ngờ khi lên kế hoạch bán tiền đạo Yoane Wissa chỉ sau chưa đầy một năm chiêu mộ. Dù đã chi ra 55 triệu bảng để đưa cầu thủ 29 tuổi này về vùng Đông Bắc nước Anh, ban lãnh đạo Newcastle vẫn quyết định tái cơ cấu hàng công để phù hợp hơn với triết lý của huấn luyện viên trưởng.

Trong khi đó, Liverpool có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu Yan Diomande. Tài năng trẻ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà được cho là muốn tiếp tục gắn bó với RB Leipzig tại Bundesliga để phát triển sự nghiệp thay vì chuyển sang Ngoại hạng Anh quá sớm. Phía RB Leipzig cũng chỉ sẵn sàng để ngôi sao này ra đi nếu nhận được một đề nghị với mức giá kỷ lục.

Bayern Munich giữ chân Harry Kane và cuộc đua giành Vlahovic

Tại Đức, Bayern Munich đang khẩn trương chuẩn bị cho các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Harry Kane. Chân sút 32 tuổi hiện là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của nhà đương kim vô địch Bundesliga. Dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến năm 2027, đội bóng xứ Bavaria vẫn muốn cam kết tương lai lâu dài với tiền đạo người Anh nhằm duy trì sự ổn định cho hàng công.

Tuy nhiên, Bayern Munich cũng đang phải cạnh tranh quyết liệt với AC Milan trong cuộc đua giành chữ ký của Dusan Vlahovic. Tiền đạo 26 tuổi người Serbia hiện chưa đạt được thỏa thuận gia hạn với Juventus, buộc đội bóng thành Turin phải cân nhắc việc bán anh trong mùa hè tới để tránh nguy cơ mất trắng.

Jadon Sancho hướng về Bundesliga và Gerrard trở lại Anh

Borussia Dortmund đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình tái ký hợp đồng với Jadon Sancho. Ngôi sao 26 tuổi này ưu tiên quay lại môi trường Bundesliga, nơi anh từng tỏa sáng rực rỡ. Dù vậy, Aston Villa vẫn đang theo sát tình hình và hy vọng có thể thuyết phục cầu thủ chạy cánh người Anh gia nhập dưới dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7 tới.

Ở một diễn biến khác, Steven Gerrard đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Burnley sau khi đội bóng này xuống hạng. Chiến lược gia 45 tuổi hiện đang tự do sau khi chia tay Al-Ettifaq tại Saudi Arabia. Không chỉ Burnley, Bristol City cũng đang cân nhắc mời Gerrard về dẫn dắt với mục tiêu thăng hạng lên Ngoại hạng Anh.