Barcelona ngược dòng hạ Atletico Madrid 2-1: Rashford tỏa sáng, Lewandowski ấn định tỷ số Chiến thắng kịch tính tại Riyadh Air Metropolitano giúp đoàn quân Hansi Flick gia tăng cách biệt 7 điểm với Real Madrid, củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vô địch.

Barcelona vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ Catalan khẳng định sức mạnh mà còn tận dụng triệt để cú sảy chân của Real Madrid để nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên thành 7 điểm.

Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trong hiệp một

Trận đại chiến tại Riyadh Air Metropolitano diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Barcelona nhập cuộc chủ động, sử dụng sự cơ động của Lamine Yamal và Marcus Rashford để gây sức ép. Phút 14, Yamal suýt chút nữa đã có kiến tạo đẳng cấp nếu Fermin Lopez dứt điểm chính xác hơn.

Dù cầm bóng ít hơn, Atletico Madrid vẫn chứng minh sự nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 39, bất ngờ xảy ra khi Giuliano Simeone thoát xuống phá bẫy việt vị từ đường chuyền dài của Clement Lenglet, dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Joan Garcia để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Rashford tỏa sáng khi được đá chính.

Tuy nhiên, niềm vui của Atletico chỉ kéo dài 3 phút. Phút 42, Marcus Rashford thực hiện pha đột phá dũng mãnh từ cánh trái, phối hợp ăn ý với Dani Olmo trước khi tung cú sút quyết đoán gỡ hòa 1-1. Ngay trước khi hiệp một khép lại, bước ngoặt xảy ra khi Nico Gonzalez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Yamal, khiến Atletico phải chơi thiếu người.

Robert Lewandowski và khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp hai, với lợi thế quân số, Barcelona dồn toàn lực ép sân. Huấn luyện viên Hansi Flick đã có quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt khi tung Robert Lewandowski vào sân. Dù Atletico Madrid lùi sâu phòng ngự kiên cường, nhưng bản năng sát thủ của tiền đạo người Ba Lan đã lên tiếng đúng lúc.

Lewandowski giúp Barca giành 3 điểm trọn vẹn.

Phút 87, từ cú sút uy lực của Joao Cancelo bị thủ môn Juan Musso đẩy ra, bóng đập trúng người Lewandowski đi thẳng vào lưới. Bàn thắng có phần may mắn nhưng là phần thưởng xứng đáng cho áp lực liên tục mà Barca tạo ra. Thất bại này khiến Atletico Madrid lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ ba, trong khi Barca đang tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch khi giải đấu chỉ còn 8 vòng đấu.

Thống kê trận đấu và kết quả chung cuộc