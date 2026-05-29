Barcelona nhắm bộ ba bom tấn Alvarez, Silva và Konate sau thương vụ Anthony Gordon Sau khi chi 80 triệu euro cho Anthony Gordon, đội bóng của Hansi Flick sẵn sàng chi thêm 100 triệu euro cho Julian Alvarez và tận dụng thị trường chuyển nhượng tự do để chiêu mộ Bernardo Silva.

Gã khổng lồ xứ Catalan đang tạo ra những cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026. Sau khi tiến gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng đắt giá Anthony Gordon, Giám đốc Thể thao Deco cùng các cộng sự đã lập tức triển khai kế hoạch tiếp theo nhằm tái thiết đội hình toàn diện cho huấn luyện viên Hansi Flick.

Anthony Gordon - 'Phát súng' mở màn kỷ nguyên Hansi Flick

Chỉ còn thiếu thông báo chính thức để Anthony Gordon trở thành tân binh đầu tiên của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng này. Đội chủ sân Camp Nou đã đạt được thỏa thuận trị giá 80 triệu euro (khoảng 69,3 triệu bảng) với Newcastle United, kèm theo các điều khoản bổ sung dựa trên hiệu suất.

Barca đã đạt được những bước tiến quan trọng trong thương vụ Gordon.

Gordon hiện đã có mặt tại Barcelona để chờ kiểm tra y tế. Đây không chỉ là thương vụ đắt giá nhất dưới thời Hansi Flick mà còn là lời khẳng định về sức mạnh tài chính của đội bóng sau giai đoạn khủng hoảng. Sự xuất hiện của ngôi sao tuyển Anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến hành lang cánh, vốn là ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Đức.

Julian Alvarez - Ưu tiên thượng tầng 100 triệu euro

Mục tiêu tham vọng nhất của Barcelona lúc này là tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Chân sút người Argentina được quy hoạch là người kế thừa vị trí của Robert Lewandowski. Barcelona đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá 100 triệu euro (khoảng 116 triệu đô la) để thuyết phục đối thủ tại La Liga nhả người.

Alvarez hiện đang là mục tiêu được Barca ưu tiên.

Dù Atletico Madrid có thể yêu cầu mức giá cao hơn, Alvarez được cho là rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập Camp Nou. Tiền đạo này coi hệ thống chiến thuật của Hansi Flick là môi trường lý tưởng để phát triển sự nghiệp, bất chấp sự chèo kéo từ nhiều câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu.

Chiến lược chuyển nhượng tự do: Bernardo Silva và Ibrahima Konate

Bên cạnh các thương vụ tốn kém, Barcelona đang tích cực khai thác thị trường cầu thủ tự do để tối ưu hóa ngân sách. Bernardo Silva, sau khi chia tay Manchester City, đã trở lại tầm ngắm của đội bóng xứ Catalan. Kinh nghiệm và sự đa năng của tiền vệ người Bồ Đào Nha được xem là giải pháp hoàn hảo để giảm tải cho Pedri, người thường xuyên gặp vấn đề về thể lực.

Ở hàng phòng ngự, Ibrahima Konate của Liverpool đang là mục tiêu tiềm năng. Trung vệ người Pháp được đánh giá cao về khả năng không chiến và tốc độ, phù hợp với lối chơi dâng cao của Flick. Việc chiêu mộ Konate theo dạng chuyển nhượng tự do sẽ giúp Barca gia cố chất thép cho hàng thủ mà không tốn phí chuyển nhượng.

Áp lực tài chính và những quyết định thanh lý tàn nhẫn

Để hiện thực hóa kế hoạch mua sắm có thể vượt ngưỡng 200 triệu đô la, Barcelona buộc phải thực hiện các biện pháp cắt giảm quỹ lương quyết liệt để tuân thủ Luật Công bằng tài chính (FFP). Danh sách thanh lý đã bắt đầu lộ diện với những cái tên đáng chú ý.

Marc-Andre ter Stegen và Ansu Fati là hai cầu thủ có nguy cơ rời đi cao nhất do mức lương khổng lồ. Trong khi Monaco đang bày tỏ sự quan tâm đến Fati, Barca cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Ronald Araujo, Jules Kounde hoặc Alejandro Balde nếu nhận được mức giá hợp lý. Đây là bước đi bắt buộc để Barcelona có thể đăng ký các tân binh và hướng tới một mùa giải 2026-27 thành công.