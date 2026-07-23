Barcelona nhắm Darwin Nunez: Giải pháp cứu vãn hàng công trong cơn bão tài chính Sau khi thất bại trong việc tiếp cận Julian Alvarez, Barcelona đã chuyển hướng sang Darwin Nunez. Tiền đạo người Uruguay được kỳ vọng là phương án chất lượng với mức phí hợp lý để chia lửa cho hàng công tại Camp Nou.

Barcelona đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Khi cánh cửa chiêu mộ mục tiêu số một Julian Alvarez dần khép lại bởi sự cứng rắn từ phía Atletico Madrid, đội bóng xứ Catalan đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch dự phòng mang tên Darwin Nunez. Đây không chỉ là một sự thay thế thuần túy về mặt nhân sự, mà còn là một tính toán chiến lược nhằm tối ưu hóa ngân sách eo hẹp của câu lạc bộ.

Chiến lược tìm kiếm giá trị trong sự bế tắc

Hàng công của Barcelona đang đối mặt với những biến động lớn. Sự quan tâm mạnh mẽ từ Paris Saint-Germain dành cho Ferran Torres buộc bộ phận thể thao của đội chủ sân Camp Nou phải có phương án ứng phó tức thì. Trong bối cảnh các quy định về tài chính của La Liga vẫn đang bủa vây, việc chiêu mộ một ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ và có mức giá "trên trời" như Alvarez trở nên thiếu khả thi.

Barcelona được cho là quan tâm đến Darwin Nunez. Ảnh: Getty Images

Darwin Nunez nổi lên như một giải pháp dung hòa: một tiền đạo có đẳng cấp đã được khẳng định tại châu Âu, sở hữu thể hình và khả năng càn lướt ấn tượng, nhưng lại đang rơi vào tình cảnh thất sủng tại câu lạc bộ chủ quản Al Hilal. Mức phí chuyển nhượng của anh được dự báo sẽ thấp hơn đáng kể so với giá trị thực tế, mở ra cơ hội cho một thương vụ "ngon, bổ, rẻ" mà Barcelona đang khao khát.

Bi kịch tại Saudi Pro League và cơ hội cho Barca

Tình cảnh của Darwin Nunez tại Al Hilal là một minh chứng cho sự khắc nghiệt của cuộc chạy đua vũ trang tại Saudi Pro League. Dù vẫn đang cùng đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới tại Áo, tương lai của chân sút người Uruguay dưới thời huấn luyện viên Simone Inzaghi gần như đã bị gạch tên.

Kể từ tháng 2, Nunez đã không thể ra sân tại giải quốc nội do quy định giới hạn số lượng cầu thủ ngoại binh. Việc Al Hilal ưu tiên suất đăng ký cho Karim Benzema đã đẩy cựu sao Liverpool vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" dài hạn. Sự khao khát được thi đấu đỉnh cao để cứu vãn sự nghiệp chính là đòn bẩy quan trọng để Barcelona có thể thuyết phục tiền đạo này trở lại Tây Ban Nha.

Cuộc đua giành chữ ký của chân sút Uruguay

Tuy nhiên, con đường đưa Nunez về Camp Nou không hề trải đầy hoa hồng. Dù Barcelona có lợi thế về danh tiếng và sức hút lịch sử, họ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh, tiêu biểu là Newcastle United.

Ưu thế của đội bóng xứ Catalan nằm ở môi trường thi đấu tại La Liga - nơi Nunez có thể dễ dàng thích nghi và phát huy tối đa bản năng sát thủ. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một bước đi khôn ngoan của Barcelona, vừa giúp họ giải quyết bài toán hàng công, vừa đảm bảo sự an toàn cho bảng cân đối kế toán trong một mùa hè đầy biến động.