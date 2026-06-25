Barcelona phá két 120 triệu euro quyết giành chữ ký Julian Alvarez sau World Cup 2026 Tiền đạo Julian Alvarez công khai nguyện vọng rời Atletico Madrid để cập bến Camp Nou, buộc Barcelona phải nâng mức giá hỏi mua lên con số kỷ lục 120 triệu euro.

Ngay sau khi cùng đội tuyển Argentina đánh bại Áo tại World Cup 2026, Julian Alvarez đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên thị trường chuyển nhượng. Không còn là những tin đồn hành lang, ngôi sao 26 tuổi này đã chính thức lên tiếng về tương lai, mở đường cho một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử đội bóng xứ Catalonia.

Alvarez đang là mục tiêu hàng đầu của Barca.

Lời tuyên bố đanh thép và bước ngoặt từ World Cup

Julian Alvarez không ngần ngại khẳng định rằng việc thay đổi câu lạc bộ là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên ở thời điểm hiện tại. Lời tuyên bố này được đưa ra ngay tại thời điểm phong độ của anh đang ở mức cực cao sau những màn trình diễn thuyết phục tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Alvarez, đây không chỉ là một vụ chuyển nhượng đơn thuần, mà là cơ hội để anh hiện thực hóa giấc mơ khoác áo Barcelona.

Động thái công khai này đã làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Barcelona trên bàn đàm phán. Trước đó, Giám đốc thể thao Deco và ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou đã trải qua nhiều tháng theo đuổi trong bế tắc khi phía Atletico Madrid liên tục giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, khi chính cầu thủ trụ cột lên tiếng gây áp lực, cánh cửa chuyển nhượng đã rộng mở hơn bao giờ hết.

Ván bài 120 triệu euro của Giám đốc thể thao Deco

Theo các nguồn tin uy tín, Barcelona đang chuẩn bị gửi đến Madrid một đề nghị mới trị giá 120 triệu euro. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với con số 100 triệu euro từng bị Atletico phớt lờ trước đó. Con số này không chỉ thể hiện quyết tâm của Barca mà còn cho thấy niềm tin tuyệt đối của Deco vào khả năng của tiền đạo người Argentina.

Mức phí 120 triệu euro, kèm theo các điều khoản bổ sung dựa trên thành tích cá nhân và tập thể, được xem là giới hạn tài chính cuối cùng mà Barcelona có thể chi trả. Trong bối cảnh luật công bằng tài chính vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, việc Barca sẵn sàng chi đậm cho Alvarez cho thấy họ đánh giá anh là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp hỏa lực cho hàng công mùa giải tới.

Sự lựa chọn trái tim và áp lực lên Atletico Madrid

Dù nhận được sự quan tâm sát sao từ những gã khổng lồ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ như Paris Saint-Germain (PSG) hay Arsenal, Julian Alvarez vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh ưu tiên Barcelona hơn bất kỳ đề nghị béo bở nào khác từ Premier League hay Ligue 1. Sự ưu tiên này chính là vũ khí quan trọng nhất giúp Barca tự tin trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

Dự kiến trong vài ngày tới, Alvarez sẽ có cuộc gặp trực tiếp với các quan chức cấp cao của Atletico Madrid. Anh muốn một câu trả lời thỏa đáng về lý do tại sao CLB sẵn sàng đàm phán với PSG nhưng lại tỏ ra cứng rắn với Barcelona. Việc cầu thủ tự mình đứng ra thúc đẩy tiến trình đàm phán là tín hiệu tích cực nhất mà người hâm mộ xứ Catalonia nhận được kể từ đầu kỳ chuyển nhượng.

Kịch bản nào cho tương lai của Julian Alvarez?

Hiện tại, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Madrid, nơi cuộc họp nội bộ của Atletico sẽ quyết định số phận của thương vụ này. Nếu Atletico Madrid tiếp tục giữ thái độ ngăn cản cực đoan, Barcelona có thể sẽ buộc phải rút lui để tìm kiếm các phương án dự phòng khác nhằm đảm bảo kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới không bị đình trệ.

Tuy nhiên, với áp lực từ chính ngôi sao số một và một đề nghị tài chính khó có thể từ chối, khả năng Julian Alvarez cập bến Camp Nou đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Đây hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng bom tấn định hình lại sức mạnh của Barcelona trong cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa tới.