Barcelona phớt lờ đơn kiện của Atletico Madrid tiếp tục vụ chuyển nhượng Julian Alvarez Bất chấp khiếu nại từ Atletico Madrid lên FIFA, Barcelona khẳng định quy trình chiêu mộ Julian Alvarez hợp lệ và HLV Hansi Flick coi anh là mục tiêu số một.

Barcelona đang chứng tỏ thái độ vô cùng cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng khi quyết định phớt lờ các động thái pháp lý từ Atletico Madrid để tiếp tục theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez. Dù Atletico Madrid đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), đội chủ sân Camp Nou vẫn kiên định với kế hoạch bổ sung chân sút người Argentina vào đội hình.

Julian Alvarez vẫn đang là mục tiêu hàng đầu của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng.

Lập trường pháp lý vững chắc từ phía Barcelona

Theo thông tin từ tờ Mundo Deportivo, Barcelona đã nhận được thông báo về đơn kiện từ Atletico Madrid thông qua FIFA và RFEF. Đội bóng thủ đô Madrid cáo buộc đối thủ tại La Liga có hành vi tiếp cận trái quy tắc khi Julian Alvarez vẫn đang trong hợp đồng dài hạn tại sân Metropolitano.

Tuy nhiên, bộ phận pháp lý của Barcelona khẳng định vụ kiện hoàn toàn thiếu chứng cứ xác thực và không thể chứng minh bất kỳ sai phạm nào từ phía đại diện xứ Catalonia. Đội chủ sân Camp Nou nhấn mạnh họ luôn tuân thủ đúng các quy định chuyển nhượng trong suốt quá trình theo đuổi ngôi sao 26 tuổi.

Đáng chú ý, phía Barcelona làm rõ rằng họ chỉ chính thức gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro sau khi Julian Alvarez công khai bày tỏ nguyện vọng rời Atletico Madrid tại kỳ World Cup. Động thái này được ban lãnh đạo Barca coi là bước đi minh bạch nhằm thông báo ý định chuyển nhượng một cách hợp lệ tới câu lạc bộ chủ quản.

Mảnh ghép chiến thuật ưu tiên của HLV Hansi Flick

Bất chấp những rắc rối pháp lý phát sinh ngoài sân cỏ, HLV Hansi Flick vẫn kiên định xem Julian Alvarez là mục tiêu tấn công số một cho mùa giải mới. Chiến lược gia người Đức đánh giá rất cao bản năng săn bàn cùng khả năng hoạt động đa năng của tiền đạo người Argentina trong hệ thống chiến thuật mà ông đang xây dựng.

HLV Hansi Flick đã yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona dốc toàn lực để hoàn tất chữ ký này. Sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện giúp đội bóng Catalan giữ vững tâm lý, không bị ảnh hưởng bởi những tranh chấp pháp lý căng thẳng giữa hai câu lạc bộ.

Thái độ của Julian Alvarez là chìa khóa giải quyết tranh chấp

Trong bối cảnh Atletico Madrid quyết không nhượng bộ, Barcelona đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn từ cá nhân Julian Alvarez trước khi tiền đạo này phải quay trở lại hội quân. Đội chủ sân Camp Nou kỳ vọng chân sút 26 tuổi sẽ tiếp tục khẳng định mong muốn rời sân Metropolitano, dù bằng hình thức công khai hay trao đổi riêng, nhằm tạo thêm sức ép lên ban lãnh đạo Atletico Madrid.

Sự kiên định của chính Alvarez được xem là yếu tố then chốt nhất giúp thương vụ vượt qua rào cản pháp lý hiện tại. Mặc dù thương vụ dự kiến còn gặp nhiều sóng gió, sự tự tin của Barcelona cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đối phó để không làm chệch hướng kế hoạch tái thiết lực lượng. Kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu pháp lý này chắc chắn sẽ định hình đáng kể cục diện thị trường chuyển nhượng La Liga trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.