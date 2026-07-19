Barcelona ra tối hậu thư vụ Julian Alvarez: Kế hoạch 105 triệu euro và bài toán Hansi Flick Trước sự cứng rắn của Atletico Madrid, Barcelona ấn định thời hạn 31/7 để dứt điểm thương vụ Julian Alvarez, đồng thời chuẩn bị ngân sách 105 triệu euro cho các phương án thay thế.

Barcelona đang bước vào giai đoạn quyết định của kỳ chuyển nhượng hè với mục tiêu tối thượng mang tên Julian Alvarez. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi trong vô vọng, Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc thể thao Deco đã vạch sẵn một lộ trình rút lui chiến thuật nếu không thể phá vỡ sự cứng rắn từ phía Atletico Madrid.

Bức tường kiên cố tại Madrid và sự im lặng của Alvarez

Kế hoạch chiêu mộ chân sút người Argentina của Barcelona đang vấp phải một rào cản khổng lồ. Gil Marin, lãnh đạo cấp cao của Atletico Madrid, đã đưa ra thông điệp không thể rõ ràng hơn: Atletico không có ý định bán Alvarez với bất cứ giá nào, dù là 100 triệu hay 200 triệu euro. Thái độ cực đoan này biến bàn đàm phán trở thành một trận chiến tiêu hao về mặt tâm lý.

Đáng chú ý, bản thân Julian Alvarez – người từng khao khát tìm kiếm thử thách mới – dường như đang có dấu hiệu chùn bước. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, nếu tiền đạo này không trực tiếp gây sức ép mạnh mẽ lên ban lãnh đạo Atletico, khả năng anh cập bến Spotify Camp Nou là gần như bằng không. Sự thiếu quyết liệt từ phía cầu thủ đang đẩy Barcelona vào thế phải tự tìm lối thoát cho mình.

Atletico Madrid tuyên bố không bán Alvarez cho Barcelona. Ảnh: Getty Images.

Tối hậu thư ngày 31/7 và cú hích 105 triệu euro

Để bảo vệ quyền lợi và kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, Barcelona đã chính thức đặt ra hạn chót là ngày 31/7. Đây không chỉ là một cột mốc thời gian mà còn là thông điệp về sự chuyên nghiệp: Barca sẽ không tham gia vào những vở kịch kéo dài đến tận ngày cuối của thị trường chuyển nhượng.

Lý do giúp đội bóng xứ Catalonia tự tin đưa ra tối hậu thư này chính là khoản ngân sách 105 triệu euro vừa được giải ngân. Với nguồn lực tài chính dồi dào, Barcelona hoàn toàn có thể chuyển hướng sang những mục tiêu đẳng cấp thế giới khác. Hansi Flick và Deco hiện đã có trong tay danh sách các phương án dự phòng chất lượng, sẵn sàng kích hoạt ngay khi đồng hồ điểm qua ngày 31/7.

Hansi Flick và những biến số chiến thuật: Khi không có số 9 thực thụ

Trong trường hợp thương vụ "bom tấn" thất bại, huấn luyện viên Hansi Flick đã chuẩn bị sẵn những điều chỉnh mang tính đột phá về mặt hệ thống. Chiến lược gia người Đức không quá lo lắng nhờ sự đa năng của các nhân sự hiện có.

HLV Hansi Flick có những phương án điều chỉnh cho hàng công trong trường hợp thương vụ Alvarez đổ vỡ. Ảnh: Getty Images.

Sơ đồ "Số 9 ảo" với Dani Olmo: Đây là giải pháp được đánh giá cao nhất. Dani Olmo đã quá quen thuộc với vai trò này, nơi anh có thể tự do di chuyển giữa các tuyến, tạo khoảng trống và kết nối lối chơi. Ferran Torres cũng là một lựa chọn khả dĩ, mang lại sự trực diện hơn trong các pha thâm nhập vòng cấm.

Sự tiến hóa của Lamine Yamal: Một kịch bản đầy tham vọng khác là đẩy Lamine Yamal vào khu vực trung lộ nhiều hơn. Ở tuổi 19, Yamal đang cho thấy những phẩm chất tương đồng với Lionel Messi thời trẻ. Việc di chuyển từ hành lang cánh vào trung tâm không chỉ giúp anh phát huy nhãn quan thiên tài mà còn biến anh thành một mũi nhọn nguy hiểm hơn trong khâu dứt điểm.

Nhìn chung, Barcelona đang ở vị thế chủ động. Họ khao khát Julian Alvarez để nâng tầm đội hình, nhưng với 105 triệu euro và một chiến lược gia nhạy bén như Hansi Flick, gã khổng lồ xứ Catalonia đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, dù là chiêu mộ một ngôi sao mới hay thực hiện một cuộc cách mạng chiến thuật từ bên trong.