Barcelona tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Rafael Leao từ AC Milan với giá 70 triệu euro Gã khổng lồ xứ Catalonia coi tiền đạo Rafael Leao là mục tiêu hàng đầu trong mùa hè 2026, nhưng bài toán tài chính vẫn là rào cản lớn nhất.

Barcelona vừa đưa ra tín hiệu mới trong nỗ lực nâng cấp hàng công khi tái khởi động thương vụ chiêu mộ tiền đạo cánh Rafael Leao từ AC Milan cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ở tuổi 27, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang đứng trước bước ngoặt lớn của sự nghiệp và mong muốn tìm kiếm một thử thách mới ngoài khuôn khổ giải Serie A.

Barca quan tâm Leao. Ảnh: Getty.

Mức giá 60-70 triệu euro và rào cản tài chính tại Camp Nou

Về phía đại diện nước Ý, AC Milan đã bật đèn xanh cho khả năng chia tay chân sút trụ cột của mình. Tuy nhiên, đội chủ sân San Siro khẳng định chỉ đàm phán nếu nhận đủ mức phí chuyển nhượng từ 60 đến 70 triệu euro. Đây được xem là con số tối thiểu để giải phóng hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Theo nguồn tin từ Fichajes, ban lãnh đạo Barcelona xem Rafael Leao là mục tiêu hàng đầu để bổ sung sức mạnh cho hành lang cánh. Mặc dù vậy, bài toán quỹ lương hạn hẹp cùng tình hình tài chính thắt chặt khiến gã khổng lồ xứ Catalonia chưa thể lập tức chốt thỏa thuận. Để hiện thực hóa thương vụ này, đội bóng xứ Catalonia buộc phải tính đến phương án bán bớt một số trụ cột hoặc thương thảo cấu trúc thanh toán trả góp với phía đối tác.

Sự cạnh tranh từ Galatasaray và ưu tiên của Rafael Leao

Bên cạnh Barcelona, Galatasaray cũng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của cựu sao Lille với quyết tâm rất cao. Đại gia của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn với mức lương lên tới 10 triệu euro mỗi mùa, cao gấp đôi thu nhập hiện tại mà Leao đang nhận tại AC Milan.

Dù nhận được lời mời chào hậu hĩnh về mặt tài chính từ Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn ưu tiên tiếp tục sự nghiệp tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như La Liga hay Ngoại hạng Anh. Rafael Leao kiên nhẫn chờ đợi động thái chính thức và một đề nghị hợp lý từ phía Barcelona trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai.