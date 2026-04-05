Barcelona tạo cách biệt 7 điểm trước Real Madrid: Chức vô địch La Liga dần được định đoạt Thất bại 1-2 của Real Madrid trước Mallorca đã mở ra cơ hội lớn cho Barcelona. Với hiệu số +51 và khoảng cách 7 điểm, thầy trò Hansi Flick đang tiến gần đến ngôi vương.

Cục diện cuộc đua vô địch La Liga tính đến ngày 5 tháng 4 năm 2026 đang chứng kiến sự áp đảo của Barcelona. Trong khi Real Madrid sảy chân với thất bại 1-2 trên sân của Mallorca, Barcelona lại giành chiến thắng quan trọng trước Atletico Madrid để nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm.

Barca đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua La Liga.

Hiệu số bàn thắng bại: Lớp bảo hiểm thép của Barcelona

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại 8 vòng đấu (tương đương 24 điểm tối đa), hy vọng lật đổ của thầy trò huấn luyện viên Alvaro Arbeloa không chỉ vấp phải rào cản về điểm số mà còn cả những chỉ số phụ bất lợi. Dù Real Madrid (69 điểm) vẫn còn trận El Clasico lượt về để hy vọng thu hẹp khoảng cách, nhưng hiệu số bàn thắng bại đang là rào cản mênh mông.

Hiện tại, Barcelona sở hữu hiệu số +51, vượt xa con số +36 của Real Madrid. Cách biệt 15 bàn thắng biến chỉ số này thành một lớp bảo hiểm vững chắc cho đội bóng xứ Catalonia. Trong trường hợp hai đội bằng điểm ở cuối mùa, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố phân định ngôi vương, và ở phương diện này, Barca đang nắm lợi thế tuyệt đối.

Sự tương phản về phong độ và bản lĩnh

Trận thua tại Son Moix đã bộc lộ sự thiếu ổn định của Real Madrid trong giai đoạn then chốt. Ngay cả khi trung vệ Eder Militao trở lại, hàng thủ của "Kền kền trắng" vẫn để lọt lưới những bàn thua khó hiểu. Ngược lại, Barcelona dưới thời Hansi Flick đang cho thấy bản lĩnh lì lợm đáng kinh ngạc.

Real thua sốc trước Mallorca.

Dù đối mặt với tổn thất nhân sự như chấn thương cổ chân của Marc Bernal hay sự vắng mặt của Ronald Araujo, Barca vẫn biết cách giành trọn 3 điểm ở những phút cuối nhờ sự tỏa sáng của Robert Lewandowski và Marcus Rashford. Sự chênh lệch về hiệu số cũng phản ánh chính xác sức mạnh tấn công và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội của Barca mùa này.

Bài toán nan giải cho Alvaro Arbeloa

Lịch thi đấu dày đặc đang vắt kiệt sức lực của Real Madrid. Huấn luyện viên Arbeloa đang đứng trước lựa chọn khó khăn: dồn toàn lực cho La Liga hay xoay tua đội hình để ưu tiên mục tiêu Champions League, nơi họ sắp đối đầu với Bayern Munich. Nếu không thể duy trì mạch thắng tuyệt đối trong 8 vòng còn lại, viễn cảnh Barcelona đăng quang sớm là điều không thể tránh khỏi.

Tại Barcelona, những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal đang thể hiện khao khát chiến thắng mãnh liệt. Trong trận gặp Atletico, Yamal có tới 103 lần chạm bóng và tạo ra 5 cơ hội ghi bàn. Hansi Flick đã quản lý phòng thay đồ cực tốt, biến áp lực thành động lực để duy trì vị trí số 1. Với phong độ hiện tại của Kylian Mbappe và các đồng đội tại Real, khe cửa để lật đổ Barcelona đang hẹp hơn bao giờ hết.

Để tạo nên một cuộc lật đổ thần thánh, Real Madrid cần thắng tuyệt đối tất cả các trận còn lại, bao gồm một chiến thắng đậm trong trận El Clasico, đồng thời hy vọng Barcelona sảy chân ít nhất hai lần. Tuy nhiên, nhìn vào sự vững chãi của Barca hiện tại, đó dường như là một nhiệm vụ không tưởng.