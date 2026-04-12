Barcelona thắng hủy diệt Espanyol 4-1: Kỷ lục lịch sử của Lamine Yamal Với cú đúp của Ferran Torres và màn trình diễn đẳng cấp từ Lamine Yamal, Barcelona đánh bại Espanyol 4-1 để xây chắc ngôi đầu La Liga với cách biệt 9 điểm.

Barcelona tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn tại La Liga bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước kình địch Espanyol trong trận Derby Barceloni tại Camp Nou. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của Hansi Flick nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 9 điểm mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của thần đồng Lamine Yamal.

Lamine Yamal: Cột mốc lịch sử ở tuổi 18

Tâm điểm của mọi ánh nhìn đổ dồn vào Lamine Yamal, người vừa đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 100 trận tại La Liga. Ở tuổi 18, ngôi sao mang áo số 10 không chỉ ra sân để lập kỷ lục mà còn trình diễn một lối chơi ở đẳng cấp "Masterclass", trực tiếp định đoạt số phận trận đấu.

Lamine Yamal giúp Barcelona dễ dàng đánh bại Espanyol.

Trong suốt 90 phút, tuyển thủ Tây Ban Nha đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Những pha đi bóng lắt léo từ hành lang cánh phải của Yamal khiến hàng thủ Espanyol hoàn toàn vỡ vụn. Bàn thắng ở phút 87 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của anh, khi ngôi sao trẻ tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để kết liễu hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Sự áp đặt từ sớm và cú đúp của Ferran Torres

Barcelona lựa chọn cách tiếp cận trận đấu nhanh và mạnh mẽ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Ferran Torres, người đang chịu nhiều áp lực, đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên. Bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 đến từ một pha chớp thời cơ nhạy bén, trong khi bàn thứ hai thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với Yamal.

Ferran Torres cùng các đồng đội dễ dàng đánh bại Espanyol.

Việc dẫn trước 2-0 sớm không chỉ giúp Barca dễ dàng triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường mà còn đẩy Espanyol vào thế phải dâng cao, lộ ra vô số khoảng trống ở phía sau. Dù Lozano có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách, nhưng đẳng cấp chênh lệch giữa hai màu áo vẫn là quá lớn.

Dấu ấn chiến thuật của Hansi Flick

Khi Espanyol có những phút vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, HLV Hansi Flick đã cho thấy khả năng điều chỉnh nhân sự tài tình. Việc tung Frenkie de Jong, Marcus Rashford và Marc Casado vào sân ở những thời điểm nhạy cảm đã giúp Barca lấy lại thế trận và duy trì cường độ pressing.

Sự hiệu quả từ băng ghế dự bị được thể hiện rõ nét ở phút 89, khi De Jong có đường kiến tạo tinh tế để Rashford ghi bàn ấn định tỷ số 4-1. Khả năng xoay tua và tận dụng nhân sự của Hansi Flick giúp Barca duy trì được sức mạnh ổn định ngay cả khi các trụ cột bắt đầu xuống sức.

Thống kê chuyên môn áp đảo

Số liệu sau trận đấu phản ánh chính xác sự vượt trội của đội chủ sân Camp Nou. Barcelona sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.81 so với 1.17 của Espanyol. Sự cơ động của hàng tiền vệ với Pedri (đạt 8.1 điểm) làm cầu nối đã giúp Barca duy trì tỉ lệ kiểm soát bóng áp đảo và bẻ gãy hầu hết các pha phản công của đối thủ ngay từ giữa sân.