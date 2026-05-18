Barcelona thắng Real Betis 3-1: Xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại La Liga Đánh bại Real Betis 3-1, Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử La Liga toàn thắng 19 trận sân nhà. Raphinha lập cú đúp trong ngày tri ân Lewandowski.

Barcelona đã khép lại mùa giải La Liga trên sân nhà theo cách không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng 3-1 trước Real Betis. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên thắng toàn bộ 19 trận sân nhà trong một mùa giải có 38 vòng đấu tại Tây Ban Nha.

Sự thống trị của Raphinha và hàng tiền vệ

Ngay từ tiếng còi khai cuộc tại Camp Nou, Barcelona đã thể hiện rõ ý đồ áp đặt lối chơi. Sự cơ động của Pedri và tài năng trẻ Marc Bernal ở khu trung tuyến đã giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Real Betis buộc phải lùi sâu đội hình, chống đỡ các đợt hãm thành liên tiếp từ phía "Los Blaugrana".

Bước ngoặt đến ở phút 28 khi Raphinha bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Chính ngôi sao người Brazil đã thực hiện cú đá phạt hàng rào đầy kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Valles. Bàn mở tỷ số giúp Barcelona chơi càng hưng phấn hơn, liên tục bắn phá khung thành đối phương trong những phút cuối hiệp một.

Raphinha lập cú đúp góp phần giúp Barcelona đánh bại Real Betis.

Sang hiệp hai, Real Betis nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân của cựu cầu thủ Barca là Hector Bellerin ở phút 62 đã dập tắt hy vọng của đội khách. Đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ này đã tạo điều kiện để Raphinha dễ dàng dứt điểm, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Kịch tính và đẳng cấp từ Joao Cancelo

Trận đấu trở nên nóng hơn ở phút 69 khi trọng tài sau khi tham khảo VAR đã thổi phạt đền cho Real Betis sau tình huống va chạm giữa Gavi và Isco. Trên chấm 11m, chính Isco đã không mắc sai lầm nào để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng cho đội bóng áo xanh trắng.

Dẫu vậy, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Barcelona đã lên tiếng đúng lúc. Chỉ 5 phút sau bàn thua, Joao Cancelo thực hiện pha solo ngoạn mục từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, tái lập khoảng cách hai bàn cho Barca. Bàn thắng này cũng chính thức định đoạt số phận trận đấu.

Barcelona hoàn toàn áp đảo Real Betis trên sân nhà.

Lời chia tay cảm xúc của Robert Lewandowski

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Phút 85, khi Robert Lewandowski rời sân để nhường chỗ cho Marc Casado, toàn bộ khán đài Camp Nou đã đứng dậy vỗ tay vang dội. Đây là trận đấu cuối cùng của tiền đạo người Ba Lan trên sân nhà sau 4 năm gắn bó đầy vinh quang cùng đội bóng xứ Catalan.

Chiến thắng này giúp Barcelona duy trì khoảng cách 11 điểm với kình địch Real Madrid trên bảng xếp hạng. Đối với Real Betis, dù thất bại nhưng họ vẫn có thể hài lòng khi đã sớm đảm bảo được tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

Thống kê trận đấu Barcelona Real Betis Tỷ số 3 1 Cầu thủ ghi bàn Raphinha (28', 62'), Cancelo (74') Isco (69' - Pen) Kỷ lục sân nhà 19 thắng / 19 trận -