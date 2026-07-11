Barcelona tiến sát thỏa thuận chiêu mộ Karim Adeyemi với giá 29 triệu euro Với mức phí 22 triệu euro kèm phụ phí, Barcelona đang hoàn tất những bước cuối cùng để sở hữu Karim Adeyemi từ Dortmund, hiện thực hóa yêu cầu của Hansi Flick.

Barcelona đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ Karim Adeyemi sau một bước đột phá quan trọng trên bàn đàm phán với Borussia Dortmund. Đội bóng xứ Catalonia kỳ vọng sẽ chính thức chốt hạ thỏa thuận bom tấn này trong vài ngày tới, đánh dấu một bước đi quan trọng trong kế hoạch tái thiết hàng công.

Theo nguồn tin độc quyền từ ESPN, gã khổng lồ La Liga đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng với đại diện Bundesliga về mức phí chuyển nhượng. Sau khi lời đề nghị mở đường trị giá 20 triệu euro bị Dortmund từ chối, hai câu lạc bộ hiện đã thống nhất được tiếng nói chung.

Cụ thể, Barcelona sẽ trả mức phí cơ bản 22 triệu euro, cộng thêm 7 triệu euro phụ phí phát sinh dựa trên thành tích. Đáng chú ý, thỏa thuận còn bao gồm một điều khoản chia sẻ lợi nhuận cho Dortmund nếu Blaugrana bán cầu thủ này trong tương lai.

Barca tiến gần chữ ký của Karim Adeyemi. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép đa năng cho triều đại Hansi Flick

Karim Adeyemi không chỉ là một tiền đạo cánh thuần túy; ngôi sao người Đức được đánh giá cao nhờ sự đa năng khi có thể đảm nhiệm tốt cả ba vị trí trên hàng công. Đây là yếu tố then chốt khiến HLV Hansi Flick khao khát đưa anh về Camp Nou để xây dựng lối chơi pressing tầm cao đặc trưng.

Thống kê cho thấy hiệu suất ổn định của chân sút 24 tuổi trong màu áo Dortmund. Sau 146 lần ra sân cho đội bóng vùng Ruhr, Adeyemi đã đóng góp 36 bàn thắng. Riêng ở mùa giải vừa qua, anh có 10 pha lập công, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong khả năng dứt điểm và đưa ra quyết định ở 1/3 cuối sân.

Sức mạnh từ mối quan hệ cũ

Thương vụ này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sợi dây liên kết giữa Adeyemi và Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức chính là người đã trao cơ hội cho cầu thủ sinh năm 2002 ra mắt đội tuyển quốc gia Đức trong quá khứ. Sự am hiểu về phong cách thi đấu và tiềm năng của học trò cũ giúp Flick tin rằng Adeyemi là người phù hợp nhất để lấp đầy khoảng trống mà Robert Lewandowski để lại.

Việc chiêu mộ Adeyemi nằm trong lộ trình cải tổ toàn diện hàng công của Barcelona. Trước đó, đội bóng đã chi 70 triệu euro để sở hữu Anthony Gordon. Đáng chú ý, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou khẳng định việc theo đuổi Adeyemi hoàn toàn độc lập với kế hoạch chiêu mộ trung phong Julian Alvarez từ Atletico Madrid, cho thấy tham vọng cực lớn của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng này.