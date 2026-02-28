Barcelona tiến sát việc mua đứt Marcus Rashford, Arsenal chiếm ưu thế vụ Julian Alvarez Gã khổng lồ xứ Catalan lạc quan về thương vụ Marcus Rashford trong khi Arsenal nhận cú hích lớn từ tuyên bố của Deco về tiền đạo Julian Alvarez tối 28/2.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến dồn dập vào tối 28/2. Trọng tâm đổ dồn vào tương lai của Marcus Rashford tại Camp Nou và cơ hội bất ngờ mở ra cho Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch thế giới Julian Alvarez.

Barcelona tự tin kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona đang duy trì thái độ vô cùng lạc quan về việc hoàn tất thỏa thuận mua đứt tiền đạo cánh Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Ngôi sao người Anh hiện đang thi đấu tại Barcelona dưới dạng cho mượn từ Manchester United và đã nhanh chóng thích nghi với triết lý bóng đá của đội bóng Tây Ban Nha.

Marcus Rashford được kỳ vọng sẽ chính thức gia nhập Barcelona vào mùa hè 2026.

Điểm mấu chốt của thương vụ này nằm ở điều khoản cài cắm trong hợp đồng cho mượn, cho phép Barcelona có quyền kích hoạt mua đứt Rashford với một mức phí cố định. Các nguồn tin thân cận cho biết, quá trình đàm phán các điều khoản cá nhân gần như đã hoàn tất. Nguyện vọng của Rashford là được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou sau khi tìm lại phong độ đỉnh cao tại La Liga.

Arsenal hưởng lợi lớn trong cuộc đua giành Julian Alvarez

Cánh cửa chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez đang mở toang với Arsenal sau những diễn biến mới nhất từ nội bộ Barcelona. Theo thông tin từ Daily Mirror, đội bóng thành London đã nhận được một tín hiệu tích cực khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Barcelona dường như đã rút lui khỏi thương vụ này.

Giám đốc thể thao của Barcelona, ông Deco, đã lên tiếng xác nhận rằng ông chưa hề tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với tiền đạo người Argentina về một động thái chuyển nhượng vào mùa hè này. Phát biểu này trực tiếp bác bỏ những tin đồn về việc Barcelona đang âm thầm tiếp cận chân sút thuộc biên chế Manchester City.

Arsenal đang có lợi thế lớn trên đường đua giành chữ ký của Julian Alvarez.

Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal hiện đang dẫn đầu cuộc đua. Việc thiếu đi sự cạnh tranh từ Barcelona giúp đội chủ sân Emirates có thêm không gian để đàm phán và thuyết phục Alvarez về dự án thể thao tại London, nhằm bổ sung sức mạnh hỏa lực cho hàng công mùa giải tới.

Juventus nhắm Alisson Becker và Bayern Munich theo đuổi "ngọc thô"

Tại Italy, Juventus đang ấp ủ tham vọng đưa thủ thành Alisson Becker của Liverpool về Turin. Theo Football Insider, "Bà đầm già" là những người hâm mộ cuồng nhiệt tài năng của thủ môn người Brazil. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thương vụ này khả thi là Juventus phải giành được tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa tới để đảm bảo nguồn tài chính và sức hút thương hiệu.

Trong khi đó, Bayern Munich đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tài năng trẻ Luka Vuskovic thuộc biên chế Tottenham Hotspur. Nhà báo Christian Falk cho biết đội ngũ tuyển trạch của "Hùm xám" đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ đang thi đấu cho mượn tại Hamburg. Việc Bayern để mắt đến Vuskovic cho thấy giá trị của trung vệ trẻ này đang tăng phi mã trên thị trường chuyển nhượng.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng tối 28/2 còn ghi nhận mong muốn của tiền đạo Omar Marmoush. Chân sút này đã công khai nguyện vọng được khoác áo Barcelona, coi Camp Nou là điểm đến mơ ước để phát triển sự nghiệp. Sự khao khát của Marmoush có thể là một phương án dự phòng chất lượng cho hàng công của huấn luyện viên trưởng Barcelona.

Cuối cùng, cựu ngôi sao Manchester United Jesse Lingard đang hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng để gia nhập câu lạc bộ Corinthians tại Brazil. Theo Ekrem Konur, mọi giấy tờ đã được chuẩn bị xong và việc công bố chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là bước đi đầy bất ngờ của cầu thủ người Anh khi quyết định thử sức tại môi trường bóng đá Nam Mỹ sôi động.