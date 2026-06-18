Barcelona tìm cách giữ chân Marcus Rashford sau khi bỏ lỡ điều khoản mua đứt Gã khổng lồ xứ Catalan đang nỗ lực đàm phán một bản hợp đồng cho mượn mới với Man Utd sau khi để mất cơ hội sở hữu tiền đạo người Anh với mức giá ưu đãi 26 triệu bảng.

Màn trình diễn chói sáng của Marcus Rashford trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup một lần nữa làm bùng lên những đồn đoán về tương lai của anh tại Barcelona. Ngay sau khi tiền đạo này ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Tam Sư trước Croatia, đội chủ sân Camp Nou đã có những động thái công khai nhằm giữ chân ngôi sao thuộc biên chế Man Utd, bất chấp những sai lầm về mặt thời hạn trong hợp đồng trước đó.

Rashford đã có những tháng ngày hạnh phúc ở Tây Ban Nha.

Cú trượt chân trên bàn đàm phán

Trước đó, Barcelona đã nắm giữ quyền tự quyết tương lai của Rashford với điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc kích hoạt đã khiến giao kèo này chính thức hết hiệu lực vào ngày thứ Hai vừa qua. Sai sót này đẩy đội bóng xứ Catalan vào thế khó, buộc họ phải bắt đầu lại từ đầu trên bàn đàm phán với ban lãnh đạo Quỷ đỏ mà không còn bất kỳ ưu thế về giá cả nào.

Dù mất quyền ưu tiên, Barca vẫn thể hiện sự khát khao mãnh liệt. Trên tài khoản mạng xã hội X chính thức, câu lạc bộ đã chia sẻ hình ảnh chúc mừng bàn thắng của Rashford vào lưới Croatia – một động thái hiếm hoi dành cho một cầu thủ không chính thức thuộc biên chế. Dưới bàn tay điều khiển của HLV Thomas Tuchel tại tuyển Anh, Rashford dù chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng đã chứng minh được bản năng sát thủ, yếu tố mà Barca đang rất cần để củng cố hàng công.

Thế bế tắc giữa Barca và tập đoàn INEOS

Hiện tại, đại diện La Liga đang nỗ lực thuyết phục Man Utd chấp nhận một bản hợp đồng cho mượn mới kéo dài thêm một mùa giải. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía tập đoàn INEOS – đơn vị nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá tại Old Trafford. Quan điểm của phía đội bóng Anh rất rõ ràng: họ chỉ chấp nhận bán đứt để thu hồi ngân sách tái đầu tư, thay vì tiếp tục đem cho mượn.

Nguồn tin uy tín xác nhận rằng hợp đồng của Rashford có điều khoản giải phóng trị giá 40 triệu bảng. Đáng chú ý, điều khoản này được áp dụng cho tất cả các đội bóng, ngoại trừ hai kình địch tại Premier League là Man City và Liverpool. Con số 40 triệu bảng hiện là rào cản lớn đối với tiềm lực tài chính của Barcelona ở thời điểm hiện tại.

Nếu không thể tìm được tiếng nói chung hoặc chồng đủ số tiền như yêu cầu, chân sút 28 tuổi sẽ phải kết thúc hành trình tại Tây Ban Nha để trở về Anh. Rashford sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại CLB chủ quản nếu không có một bước ngoặt nào xảy ra trong những ngày tới của kỳ chuyển nhượng.