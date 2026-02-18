Barcelona tìm lối thoát khủng hoảng bằng 'bộ não' Pedri và hỏa lực Raphinha Giữa bối cảnh thất thế tại La Liga và Cúp Nhà Vua, HLV Hansi Flick đang đặt trọn niềm tin vào sự trở lại của các trụ cột để xoay chuyển cục diện mùa giải.

Barcelona đang trải qua giai đoạn sóng gió nhất kể từ đầu mùa giải. Thất bại tủi hổ 0-4 trước Atletico Madrid tại lượt đi Cúp Nhà Vua, cùng việc để mất ngôi đầu La Liga vào tay Real Madrid, đã đẩy đội bóng xứ Catalunya vào tâm bão chỉ trích. Trong bối cảnh đó, HLV Hansi Flick đang khao khát sự trở lại của những quân bài then chốt để cứu vãn một mùa giải có nguy cơ trắng tay.

Pedri được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo cho tuyến giữa Barcelona.

Lộ trình tái xuất thận trọng của 'nhà ảo thuật' Pedri

Sự vắng mặt của Pedri trong suốt một tháng qua do chấn thương cơ nhị đầu đùi chân phải — gặp phải trong trận đấu với Slavia tại Champions League — đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Hansi Flick hiểu rằng việc vội vàng có thể dẫn đến rủi ro tái phát, do đó một lộ trình chi tiết đã được thiết lập.

Barcelona cần sự điều tiết nhịp độ từ 'bộ não' Pedri.

Theo kế hoạch, Pedri sẽ bắt đầu tìm lại cảm giác bóng với khoảng 15 phút từ băng ghế dự bị trong trận gặp Levante. Sau đó, khối lượng thi đấu sẽ được nâng lên 60 phút trong cuộc đối đầu với Villarreal. Mục tiêu tối thượng của ban huấn luyện là giúp tiền vệ 21 tuổi này đạt trạng thái thể lực tốt nhất để đá trọn 90 phút trong trận lượt về sinh tử với Atletico Madrid tại Cúp Nhà Vua.

Tái thiết lập trật tự chiến thuật

Về mặt chuyên môn, sự hiện diện của Pedri mang lại sự cân bằng mà Barcelona đã đánh mất trong chuỗi trận bết bát vừa qua. Khả năng thoát pressing thượng hạng và những đường chuyền xuyên tuyến của anh không chỉ giảm áp lực cho hàng phòng ngự mà còn giúp các vệ tinh xung quanh chiếm lĩnh không gian hiệu quả hơn. Với Hansi Flick, Pedri chính là chất bôi trơn giúp bộ máy Blaugrana vận hành trơn tru trở lại.

Raphinha tiếp thêm sức mạnh cho hàng công đội chủ sân Camp Nou.

Raphinha và hy vọng hồi sinh hàng công

Song song với Pedri, Raphinha cũng là mảnh ghép không thể thiếu trong sơ đồ của chiến lược gia người Đức. Dù màn tái xuất trong trận thua Girona diễn ra không như ý, nhưng sự năng nổ và cú dứt điểm trúng cột dọc của ngôi sao người Brazil đã gửi đi những tín hiệu tích cực. Khi có đủ cả Pedri điều tiết và Raphinha xuyên phá, Barcelona được kỳ vọng sẽ lột xác cả về tinh thần lẫn hiệu quả tấn công.

Trước mắt đội bóng là ba trận đấu mang tính quyết định. Với sự trở lại của những "cận vệ" ưu tú nhất, người hâm mộ tại Camp Nou có quyền hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để trở lại đường đua vô địch.