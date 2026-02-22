Barcelona trước cơ hội chiếm ngôi đầu La Liga và bài toán thẻ phạt nan giải Tận dụng cú sẩy chân của Real Madrid, Barcelona hướng tới việc đòi lại ngôi đầu bảng khi đối đầu Levante, nhưng HLV Hansi Flick phải đối mặt với nguy cơ mất ba trụ cột trước trận gặp Villarreal.

Barcelona đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của mùa giải 2025/2026. Sau hai thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid và Girona khiến niềm tin nơi người hâm mộ bị lung lay, thầy trò HLV Hansi Flick bỗng nhận được một món quà bất ngờ từ đại kình địch Real Madrid. Việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha để thua Osasuna vào thứ Bảy đã mở ra cơ hội vàng để Blaugrana đòi lại ngôi đầu bảng nếu đánh bại Levante trong trận đấu hôm nay.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm này lại đi kèm với một bài toán bảo toàn nhân sự đầy hóc búa đối với chiến lược gia người Đức. Trọng tâm của sự lo ngại nằm ở ba cái tên chủ chốt: Frenkie de Jong, Jules Kounde và Gerard Martin. Cả ba cầu thủ này hiện đều đã nhận 4 thẻ vàng kể từ đầu mùa và đang đứng ngay sát ngưỡng bị treo giò theo quy định nghiêm ngặt của La Liga.

Frenkie De Jong là 1 trong 3 ngôi sao đối mặt với án treo giò của Barcelona.

Rủi ro mất nhân sự trước thềm đại chiến Villarreal

Theo quy định của giải đấu, nếu bất kỳ ai trong số ba cầu thủ trên phải nhận thêm một thẻ phạt trong cuộc đối đầu với Levante, họ sẽ tự động bị cấm thi đấu trong trận gặp Villarreal vào tuần tới. Đây không đơn thuần là sự thiếu vắng nhân sự thông thường, mà là một tổn thất chiến lược to lớn. Villarreal hiện là đối thủ trực tiếp cực kỳ khó chịu, nơi mọi sai số về đội hình đều có thể dẫn đến thất bại trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt.

Đáng chú ý, Frenkie de Jong là trường hợp gây lo ngại nhất ở khu trung tuyến. Tiền vệ người Hà Lan từ lâu đã được xem là nhịp thở trong lối chơi kiểm soát mà Hansi Flick đang xây dựng. Khả năng thoát pressing, kéo bóng và điều tiết nhịp độ của De Jong là yếu tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật hiện tại.

Sự trở lại của Pedri sau chấn thương được kỳ vọng sẽ giúp De Jong rũ bỏ bớt áp lực phòng ngự để thăng hoa hơn trong vai trò điều phối. Nếu mất De Jong ở trận đại chiến với Villarreal, Barcelona sẽ mất đi một kiến trúc sư thực thụ, làm giảm đáng kể khả năng áp đặt thế trận và kiểm soát khu vực trung lộ trước đối thủ mạnh.

Tầm quan trọng của hàng phòng ngự

Ở hàng phòng ngự, Jules Kounde đóng vai trò là chốt chặn không thể xâm phạm bên hành lang cánh phải. Dù Hansi Flick vẫn còn Joao Cancelo như một phương án dự phòng chất lượng, nhưng sự điềm tĩnh và khả năng phòng ngự chắc chắn của hậu vệ người Pháp vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ Catalan.

Jules Kounde cũng đặc biệt quan trọng với Barcelona.

Kounde mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ, điều cực kỳ cần thiết khi đối đầu với những cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ và lắt léo tại La Liga. Việc Kounde phải thi đấu với tâm lý nhát chân trước Levante để tránh thẻ phạt sẽ là một thử thách tâm lý không nhỏ, bởi đội khách thường xuyên có những tình huống phản công nhanh buộc các hậu vệ phải can thiệp quyết liệt.

Bên cạnh đó, Gerard Martin, dù thường được biết đến như một phương án xoay tua, nhưng tầm quan trọng của anh đã tăng lên rõ rệt nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở vị trí trung vệ trong những tuần gần đây. Sự tiến bộ của cầu thủ trẻ này mang đến cho Hansi Flick thêm nhiều lựa chọn trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và các trụ cột khác cần được nghỉ ngơi.

Martin không chỉ hỗ trợ giảm tải cho hàng thủ mà còn thể hiện được sự ăn ý trong cách vận hành hệ thống bẫy việt vị dâng cao - một đặc sản trong triết lý bóng đá của Flick. Mất Martin trong danh sách đăng ký gặp Villarreal sẽ làm thu hẹp đáng kể các phương án điều chỉnh nhân sự nếu trận đấu rơi vào thế bế tắc.

Thử thách bản lĩnh của Hansi Flick

Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Hansi Flick cần thể hiện bản lĩnh của một nhà quản trị tài ba. Ông phải yêu cầu các học trò thi đấu với sự tập trung cao độ nhưng phải cực kỳ tỉnh táo trong các pha tranh chấp. Một chiếc thẻ vàng không đáng có vì lỗi phản ứng hay một pha phạm lỗi chiến thuật quá mức cần thiết đều có thể dẫn đến hệ lụy dây chuyền cho cả chiến dịch dài hơi.

Nhìn chung, trận đấu với Levante không chỉ là cuộc chiến về kỹ thuật hay thể lực, mà còn là cuộc chiến của những cái đầu lạnh. Barcelona cần 3 điểm để lấy lại ngôi đầu, nhưng họ cũng cần những quân bài tốt nhất cho trận đánh lớn tại Villarreal. Sự cẩn trọng tối đa sẽ là từ khóa quan trọng nhất để đội chủ sân Camp Nou có thể vượt qua khúc cua ngặt nghèo này của mùa giải.