Barcelona từ chối chi đậm, Michael Carrick mở đường đón Rashford trở lại Man Utd Tương lai Marcus Rashford đảo chiều khi Barcelona bế tắc về giá chuyển nhượng. HLV Michael Carrick sẵn sàng tái ngộ tiền đạo người Anh tại Man Utd cho mùa giải mới.

Tương lai của Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm nóng nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Sau một mùa giải bùng nổ dưới dạng cho mượn tại Tây Ban Nha, tiền đạo người Anh đang đứng trước ngã ba đường khi các cuộc đàm phán giữa Manchester United và Barcelona chính thức rơi vào trạng thái đóng băng.

Nút thắt tài chính tại Camp Nou

Mặc dù Rashford đã đóng góp công lớn giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick lên ngôi vô địch La Liga, đội chủ sân Camp Nou đang tỏ ra do dự trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt. Sau khi đã chi ra 69 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon, ngân sách của Barcelona không còn quá dư dả.

Đội bóng xứ Catalonia hy vọng có thể thuyết phục Manchester United giảm giá bán hoặc tiếp tục gia hạn hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, lập trường của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" là vô cùng cứng rắn: Barcelona phải trả đủ 26 triệu bảng nếu muốn sở hữu chữ ký của chân sút 28 tuổi này.

Marcus Rashford vẫn chưa rõ sẽ ở lại Barcelona hay về MU sau mùa hè 2026.

Michael Carrick và kế hoạch phục hưng "Số 10"

Trong bối cảnh thương vụ với Barcelona đình trệ, tân HLV Michael Carrick đã công khai ý định đưa Rashford trở lại đội hình chính thức của Manchester United. Khác với người tiền nhiệm, Carrick đánh giá cực cao phẩm chất kỹ thuật và tốc độ của Rashford, đồng thời tin rằng anh là mảnh ghép hoàn hảo cho hành lang cánh trái của đội bóng.

Cựu tuyển trạch viên trưởng Mick Brown nhận định: "Vấn đề của Rashford trước đây nằm ở mối quan hệ với HLV cũ, hoàn toàn không liên quan đến Carrick. Hiện tại, Man Utd đã giành quyền tham dự Champions League và Carrick rất muốn xây dựng lại những nhịp cầu đã bị gãy. Rashford sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống chiến thuật mà Carrick đang vận hành".

Khát khao của Rashford và những lựa chọn dự phòng

Dù cánh cửa tại Old Trafford đang rộng mở, ưu tiên hàng đầu của Marcus Rashford vẫn là tiếp tục gắn bó với Barcelona. Sự thích nghi nhanh chóng với lối chơi của Hansi Flick và danh hiệu La Liga đã khiến anh dành tình cảm lớn cho đội bóng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nếu Barcelona không thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng, Rashford sẽ phải cân nhắc các lựa chọn khác. Không chỉ có Man Utd, những gã khổng lồ như PSG hay các đội bóng tại Ngoại hạng Anh bao gồm Tottenham Hotspur, Aston Villa và Newcastle United đều đang theo dõi sát sao mọi biến động để sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này.