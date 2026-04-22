Barcelona từ chối mua đứt Marcus Rashford: Khi những con số không biết nói dối Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford trị giá 30 triệu euro từ Man Utd do phong độ thiếu thuyết phục trong các trận cầu lớn.

Barcelona đã chính thức thay đổi quan điểm về tương lai của Marcus Rashford tại Camp Nou. Theo nguồn tin từ The Athletic, đội bóng xứ Catalan không còn ý định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro trong hợp đồng mượn quân từ Manchester United. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá nội bộ nghiêm ngặt về tầm ảnh hưởng thực tế của tiền đạo người Anh lên lối chơi chung của toàn đội.

Barca chưa quyết thương vụ Rashford.

Nghịch lý của những con số thống kê

Nhìn vào bảng thành tích, Marcus Rashford dường như đã có một mùa giải không hề tồi tại Tây Ban Nha. Tiền đạo thuộc biên chế Man Utd đã đóng góp dấu giày vào 25 bàn thắng, bao gồm 12 pha lập công và 13 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là một thực tế phũ phàng về khả năng duy trì sự ổn định và bản lĩnh trong những khoảnh khắc sinh tử.

Ban huấn luyện Barcelona, dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, từng kỳ vọng Rashford sẽ là người lĩnh xướng hàng công khi Raphinha dính chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 đã hoàn toàn "mất tích" khi được trao cơ hội đóng vai trò đầu tàu. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn mờ nhạt tại vòng tứ kết Champions League trước Atletico Madrid, nơi mà Rashford gần như không tạo ra bất kỳ dấu ấn chiến thuật nào đáng kể.

Bài toán kinh tế và tương lai bất định

Giám đốc thể thao Deco và các cộng sự tin rằng mức phí 30 triệu euro là con số không hợp lý đối với một cầu thủ không thể hiện được tố chất của một ngôi sao lớn trong các trận cầu đinh. Trong bối cảnh tài chính của Barcelona vẫn cần được quản lý chặt chẽ, việc chi đậm cho một phương án thiếu tính đột biến như Rashford bị coi là một bước đi mạo hiểm.

Thống kê phong độ Marcus Rashford tại Barcelona

Chỉ số Thành tích Số bàn thắng 12 Số kiến tạo 13 Tổng số lần đóng góp bàn thắng 25 Tình trạng hợp đồng Cho mượn từ Man Utd Điều khoản mua đứt 30 triệu euro

Sự rút lui của Barcelona đẩy Manchester United vào thế khó. Đội chủ sân Old Trafford đang rất muốn cắt giảm quỹ lương khổng lồ của Rashford để tái đầu tư vào đội hình. Nếu không thể thuyết phục Barca thay đổi quyết định hoặc giảm giá sâu hơn, Man Utd buộc phải tìm kiếm những đối tác khác trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Khả năng Rashford phải quay trở lại Carrington với một tương lai mờ mịt là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.