Barcelona ưu tiên chiêu mộ Julian Alvarez: Tương lai Marcus Rashford bị đe dọa Dù hài lòng với phong độ của Marcus Rashford, Barcelona đang dồn sức cho thương vụ Julian Alvarez để thay thế lâu dài cho Robert Lewandowski, tạo nên bài toán nhân sự nan giải tại Camp Nou.

Tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi đội chủ sân Camp Nou bắt đầu chuyển hướng sang Julian Alvarez. Quyết định này không chỉ đơn thuần là một vụ chuyển nhượng mà còn phản ánh chiến lược tái thiết hàng công của huấn luyện viên Hansi Flick trong bối cảnh tài chính CLB vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Hiệu quả của Rashford và rào cản tài chính

Marcus Rashford vừa khép lại một mùa giải tương đối thành công tại xứ Catalan dưới dạng cho mượn. Dù không phải lúc nào cũng xuất phát trong đội hình chính, tiền đạo người Anh vẫn đóng góp trực tiếp vào 23 bàn thắng (13 pha lập công và 10 đường kiến tạo) sau 45 lần ra sân. Đặc biệt, phong độ bùng nổ với 3 bàn trong 4 trận gần nhất tại La Liga đã chứng minh giá trị của anh trong sơ đồ của Hansi Flick.

Rashford không còn nằm trong kế hoạch của MU.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề nằm ở điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Barcelona hiện không sẵn sàng chi trả con số này và mong muốn đàm phán mượn thêm một mùa giải nữa. Ngược lại, Manchester United giữ vững quan điểm chỉ bán đứt thay vì tiếp tục các thỏa thuận tạm thời. Rashford đã bày tỏ nguyện vọng ở lại Tây Ban Nha, nhưng quyền tự quyết hiện không nằm trong tay anh.

Julian Alvarez - Hạt nhân mới trong kế hoạch của Hansi Flick

Lý do chính khiến Barcelona chần chừ với Rashford là sự xuất hiện của Julian Alvarez trong danh sách mục tiêu ưu tiên. Đội bóng xứ Catalan coi tiền đạo người Argentina là người kế vị hoàn hảo cho Robert Lewandowski nhờ lối chơi năng nổ, khả năng pressing tầm cao và sự đa năng trên hàng công.

Việc chiêu mộ Alvarez từ Atletico Madrid được dự báo sẽ tiêu tốn một khoản ngân sách khổng lồ. Nếu dồn toàn lực cho thương vụ này, Barcelona buộc phải hy sinh các phương án khác, trong đó Rashford là cái tên đầu tiên bị ảnh hưởng. Đây là bài toán về cấu trúc đội hình: Alvarez được quy hoạch làm hạt nhân trung tâm, trong khi Rashford vốn chỉ đóng vai trò hỗ trợ hoặc dạt cánh.

Alvarez sẽ là thương vụ đắt đỏ ở mùa hè này.

Sự phức tạp trên thị trường chuyển nhượng

Mặc dù Atletico Madrid tuyên bố Alvarez không phải để bán, nhưng sự quan tâm từ Barcelona đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Ngay cả khi chưa thể sở hữu ngay ngôi sao người Argentina, kế hoạch này đã làm đình trệ mọi cuộc đàm phán liên quan đến Rashford.

Nhìn chung, số phận của tiền đạo người Anh tại Camp Nou hiện phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ của thương vụ Alvarez. Nếu Barcelona không thể tìm được tiếng nói chung với Atletico, cơ hội để Rashford tiếp tục gắn bó với La Liga mới có thể mở ra trở lại. Đây là minh chứng điển hình cho việc một mục tiêu chuyển nhượng lớn có thể làm thay đổi hoàn toàn tương lai của nhiều ngôi sao khác trong đội hình.