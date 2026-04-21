Barcelona và bài toán Marcus Rashford - Joao Cancelo: Giữ chân hay chia tay trước hạn 30/6? Trước hạn chót 30/6, Barcelona đối mặt lựa chọn khó khăn giữa yêu cầu chuyên môn của Hansi Flick và áp lực tài chính để giữ chân Marcus Rashford cùng Joao Cancelo.

Barcelona đang bước vào giai đoạn nước rút đầy căng thẳng trước thời điểm quyết định ngày 30/6. Tương lai của hai ngôi sao Marcus Rashford và Joao Cancelo không chỉ là câu chuyện về nhân sự trên sân cỏ, mà còn là bài kiểm tra khả năng cân đối tài chính của Giám đốc thể thao Deco dưới triều đại Hansi Flick.

Tương lai Rashford là dấu hỏi lớn.

Marcus Rashford: Vũ khí sắc bén nhưng thiếu tính hệ thống

Marcus Rashford là mẫu tiền đạo rất được Hansi Flick ưa chuộng nhờ sự đa năng và tốc độ xé gió, những tố chất cực kỳ phù hợp với lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà chiến lược gia người Đức đang xây dựng. Kể từ khi rời Old Trafford để tìm lại bản ngã, Rashford đã đóng góp 12 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 43 trận - một hiệu suất ấn tượng đối với một tân binh.

Tuy nhiên, phân tích chuyên sâu cho thấy Rashford đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với triết lý phối hợp nhóm tinh tế của Blaugrana. Trái ngược với sự cơ động và ăn ý của Lamine Yamal, Rashford thường chơi quá trực diện và đôi khi lạc nhịp với các vệ tinh xung quanh. Đặc biệt, trong hệ thống pressing tầm cao yêu cầu sự kỷ luật tuyệt đối, việc Rashford thiếu tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự là một điểm trừ lớn khi so sánh với một Raphinha luôn hoạt động không biết mệt mỏi.

Barca gặp khó về tài chính ở vụ Cancelo.

Joao Cancelo: Thủ lĩnh tinh thần và rào cản từ Al-Hilal

Khác với Rashford, Joao Cancelo đã khẳng định được tầm ảnh hưởng ngay tức thì kể từ khi cập bến Camp Nou vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với kinh nghiệm dày dặn, Cancelo không chỉ mang lại sự linh hoạt khi đá tốt ở cả hai hành lang cánh mà còn thường xuyên bó vào trung lộ như một tiền vệ ảo, giúp Barca kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn.

Dù là nhân tố chủ chốt với 10 lần đá chính trong 12 trận gần nhất, Cancelo vẫn để lộ những kẽ hở phòng ngự trong các trận cầu lớn. Quan trọng hơn, rào cản lớn nhất lại nằm ở bàn đàm phán. Al-Hilal không có ý định để ngôi sao của mình ra đi với giá rẻ, trong khi quỹ lương của Barca đã chạm trần. Để ở lại, Cancelo bắt buộc phải chấp nhận giảm lương sâu - một yêu cầu đầy thách thức đối với cầu thủ đang nhận đãi ngộ cực cao tại Trung Đông.

Deco phải giúp Barca sớm chốt tương lai Rashford, Cancelo.

Áp lực từ quy tắc tài chính 1:1

Hansi Flick đang giữ sự tập trung tối đa cho cuộc đua vô địch La Liga và từ chối bình luận trực tiếp về kế hoạch nhân sự. Tuy nhiên, Deco hiểu rằng thời gian đang cạn dần. Nếu không thể đạt được thỏa thuận trước ngày 30/6, Barca buộc phải trả Rashford về Man Utd và Cancelo về Al-Hilal.

Việc giữ chân cả hai ngôi sao này đòi hỏi Barcelona phải quay trở lại quy tắc 1:1 của Luật công bằng tài chính La Liga. Đây là bài toán cân não: lựa chọn sự ổn định về chuyên môn để duy trì vị thế gã khổng lồ châu Âu, hay chấp nhận cắt giảm nhân sự để đảm bảo sự sống còn về kinh tế trong dài hạn. Quyết định cuối cùng sẽ minh chứng cho sự nhạy bén của bộ phận thể thao Barca trong bối cảnh nguồn lực tài chính vẫn còn nhiều hạn chế.