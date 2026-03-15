Barcelona vs Sevilla: Toan tính của Hansi Flick và sự trở lại của Gavi Barcelona đặt mục tiêu phục thù Sevilla tại vòng 28 La Liga trong bối cảnh đón chào sự trở lại của Gavi và nỗ lực xoay tua đội hình để chuẩn bị cho Champions League.

Trận đấu giữa Barcelona và Sevilla tại vòng 28 La Liga không chỉ đơn thuần là cuộc đua điểm số, mà còn là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick gột rửa ký ức từ thất bại 1-4 ở giai đoạn lượt đi. Trong bối cảnh mùa giải 2025/2026 bước vào giai đoạn khốc liệt, đội chủ sân Spotify Camp Nou đang phải cân bằng giữa tham vọng đòi nợ và mục tiêu sống còn tại đấu trường châu Âu.

Hansi Flick nỗ lực đưa Barcelona vượt qua giai đoạn nước rút của mùa giải.

Sự trở lại của Gavi và sự thận trọng của Hansi Flick

Sau hơn sáu tháng vắng bóng vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL), Gavi đã chính thức nhận được giấy phép y tế để trở lại thi đấu. Đây được xem là cú hích tinh thần quan trọng nhất đối với Barcelona kể từ đầu năm 2026. Gavi không chỉ mang lại kỹ thuật mà còn là biểu trưng cho tinh thần chiến đấu quật cường của Blaugrana.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Hansi Flick khẳng định sẽ không mạo hiểm với tương lai của tiền vệ trẻ này. Chiến lược gia người Đức dự kiến áp dụng quy trình tái hòa nhập từng bước, tương tự cách ông đã kiên nhẫn với Marc Bernal. Gavi có thể sẽ chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong những phút cuối để tìm lại cảm giác bóng. Trong bối cảnh Frenkie de Jong vẫn vắng mặt, sự hiện diện của Gavi là điểm tựa quan trọng để Barcelona kiểm soát thế trận trước một Sevilla đầy khó chịu.

Nghịch lý hàng công: Ngôi sao trẻ lấn lướt lão tướng

Một vấn đề nan giải mà Hansi Flick đang đối mặt là sự lệch pha về hiệu suất ghi bàn. Trong khi những tài năng trẻ như Lamine Yamal và Fermin Lopez thăng hoa với lần lượt 15 và 14 lần đóng góp vào bàn thắng, các trung phong thực thụ lại sa sút nghiêm trọng. Robert Lewandowski mới chỉ có 6 pha lập công, trong khi Ferran Torres khiêm tốn với 3 bàn thắng từ đầu năm 2026.

Bài toán hàng công khiến Hansi Flick đau đầu.

Sự phụ thuộc quá lớn vào đột biến của Lamine Yamal đang trở thành con dao hai lưỡi. Ngay cả Raphinha, người từng chơi bùng nổ, cũng đang trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng khi chỉ đóng góp duy nhất một lần vào bàn thắng trong bảy trận gần nhất. Để phục thù trận thua 1-4 ở lượt đi, Barcelona bắt buộc phải đánh thức bản năng sát thủ của các cựu binh, đặc biệt là Lewandowski.

Bài toán xoay tua trước thềm Champions League

Trận gặp Sevilla diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi nằm giữa hai lượt trận tứ kết UEFA Champions League với Newcastle United. Sau trận hòa 1-1 tại St James' Park nhờ quả phạt đền của Yamal, Barcelona hiểu rằng trận lượt về tại Camp Nou tuần tới là ưu tiên hàng đầu. Điều này buộc Hansi Flick phải thực hiện những tính toán xoay tua đội hình mạo hiểm.

Tuyến giữa: Pedri nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi để tránh quá tải, nhường chỗ cho Marc Casado hoặc Eric Garcia.

Hàng phòng ngự: Tài năng trẻ Xavi Espart đang được cân nhắc đá chính thay cho Joao Cancelo ở hành lang cánh phải.

Hàng công: Marcus Rashford có thể được trao cơ hội ở cánh trái để làm mới lối chơi và bảo toàn thể lực cho các trụ cột.

Cuộc đối đầu với Sevilla không chỉ là phép thử về khả năng đòi nợ của Barcelona, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cầm quân của Hansi Flick trong việc điều phối nhân sự ở giai đoạn then chốt của mùa giải.