Barnsley 7-2 Aldershot Town: Barnsley giành chiến thắng Đây là trận chung kết, thắng là vô địch. Barnsley và Aldershot Town gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Oakwell Ground, nơi chỉ một đội đăng quang.

Barnsley 7 - 2 Aldershot Town Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Barnsley tiếp đón Aldershot Town.

12' Aldershot Town ép sân Cầm bóng: Barnsley 25% - 75% Aldershot Town, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

20' BÀN THẮNG! Barnsley (1-0) Phút 20': Cameron McGeehan (Barnsley) lập công (kiến tạo: Jubril Okedina). Tỷ số: 1 - 0.

24' Barnsley ép sân Cầm bóng: Barnsley 62% - 38% Aldershot Town, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

26' BÀN THẮNG! Barnsley (2-0) Phút 26': Reyes Cleary (Barnsley) lập công (kiến tạo: Tobi Adeyemo). Tỷ số: 2 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': S. Gale (Barnsley) nhận thẻ vàng (Foul).

33' BÀN THẮNG! Barnsley (3-0) Phút 33': Vimal Yoganathan (Barnsley) lập công (kiến tạo: Luca Connell). Tỷ số: 3 - 0.

36' Barnsley ép sân Cầm bóng: Barnsley 61% - 39% Aldershot Town, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 3 - 1); việt vị 4 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Barnsley): Makenzie Kirk vào sân thay Tobi Adeyemo.

45+2' BÀN THẮNG! Barnsley (4-0) Phút 45+2': Vimal Yoganathan (Barnsley) lập công (kiến tạo: Reyes Cleary). Tỷ số: 4 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Barnsley ép sân Cầm bóng: Barnsley 60% - 40% Aldershot Town, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 3 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Aldershot Town): Anisius Eros Edward Lewis vào sân thay Tristan Abrahams.

60' Thay người Phút 60' (Aldershot Town): Nino Adom-Malaki vào sân thay Ollie Harfield.

60' Thay người Phút 60' (Aldershot Town): Josh Robinson vào sân thay T. Dyce.

61' Barnsley ép sân Cầm bóng: Barnsley 61% - 39% Aldershot Town, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 3 - 1.

62' BÀN THẮNG! Barnsley (5-0) Phút 62': Cameron McGeehan (Barnsley) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Barnsley): Royce Brownlie vào sân thay Reyes Cleary.

63' Thay người Phút 63' (Barnsley): Patrick Kelly vào sân thay Daniel Johnson.

65' Thẻ vàng Phút 65': Jubril Okedina (Barnsley) nhận thẻ vàng (Foul).

67' BÀN THẮNG! Barnsley (6-0) Phút 67': Cameron McGeehan (Barnsley) lập công (kiến tạo: Luca Connell). Tỷ số: 6 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Barnsley): Clayton Taylor vào sân thay Cameron McGeehan.

72' Thay người Phút 72' (Aldershot Town): John Gilbert vào sân thay B Peart.

73' Barnsley ép sân Cầm bóng: Barnsley 60% - 40% Aldershot Town, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 3 - 2.

74' Thẻ vàng Phút 74': Josh Robinson (Aldershot Town) nhận thẻ vàng (Foul).

75' BÀN THẮNG! Aldershot Town (6-1) Phút 75': Anisius Eros Edward Lewis (Aldershot Town) lập công. Tỷ số: 6 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Barnsley): Tyrese Noslin vào sân thay S. Gale.

78' Thay người Phút 78' (Aldershot Town): Joe Lewis-Evans vào sân thay Hakeem Kwabena Owusu Sandah.

85' Barnsley ép sân Cầm bóng: Barnsley 60% - 40% Aldershot Town, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 3 - 2.

86' BÀN THẮNG! Aldershot Town (6-2) Phút 86': Anisius Eros Edward Lewis (Aldershot Town) lập công (kiến tạo: John Gilbert). Tỷ số: 6 - 2.

87' BÀN THẮNG! Barnsley (7-2) Phút 87': Royce Brownlie (Barnsley) lập công (kiến tạo: Arley Kay). Tỷ số: 7 - 2.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Luca Connell (Barnsley) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Barnsley 7-2 Aldershot Town Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 2.

Cập nhật lúc 23:55 07/11/2026

Đội hình chính thức Barnsley Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Stendel Aldershot Town Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Smith 1 C. Slicker 12 J. Okedina 4 S. Gale 2 A. Kay 3 Z. Larkeche 8 C. McGeehan 48 L. Connell 45 Vimal Yoganathan 14 D. Johnson 19 R. Cleary 7 Tobi Adeyemo 1 N. Hayes 17 T. Dyce 5 Kiki Oshilaja 12 Michael George Stickland 3 O. Harfield 4 Jacob Borgnis 6 D. Odusanya 21 B. Peart 10 B. Tuma 11 Hakeem Kwabena Owusu Sandah 7 T. Abrahams Dự bị Barnsley 32 Royce Brownlie 22 Patrick Kelly 9 M. Kirk 11 T. Noslin 25 Rogan Ravenhill 17 Amani Richards 5 J. Shepherd Aldershot Town 18 Adom-Malaki 20 Marcus Wyllie 30 J. Robinson 13 C. Patmore 16 J. Matton 26 Lewis-Evans 29 Anisius Lewis 8 J. Gilbert 9 M. Dinanga Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Barnsley Thống kê Aldershot Town 60% Kiểm soát bóng 40% 20 Dứt điểm 9 9 Trúng đích 5 4 Phạt góc 1 17 Phạm lỗi 9 5 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Đây là trận chung kết, đội thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua trắng tay. Barnsley và Aldershot Town sẽ quyết định chủ nhân ngôi vương lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Oakwell Ground. Thể thức loại trực tiếp không cho phép đội nào có cơ hội thứ hai.

Một trận đấu, một ngôi vương

Chung kết là loại trận đấu mà mọi tính toán cho tương lai đều không còn ý nghĩa. Không có bảng điểm để cải thiện, cũng không có lượt đi lượt về để gỡ gạc. Chỉ có 90 phút, và nếu cần, những phút còn lại để phân định kẻ thắng người thua.

Áp lực vì thế dồn lên cả hai phía. Trong một trận đấu như vậy, sự bình tĩnh trong từng pha bóng thường quan trọng không kém chất lượng chuyên môn.

Barnsley: chủ nhà mang theo chuỗi trận đáng ngại

Phong độ của Barnsley là điểm gây băn khoăn lớn nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ hòa 1 trận và thua 4 trận, chưa có chiến thắng nào. Trận hòa là kết quả gần đây nhất, sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó.

Dù vậy, trận hòa gần nhất có thể xem là tín hiệu dừng đà sa sút. Với một đội bóng đang tìm lại cảm giác an toàn, chung kết trên sân Oakwell Ground là cơ hội để lật lại hoàn toàn bức tranh phong độ chỉ trong một đêm.

Aldershot Town: thất thường nhưng không thiếu niềm tin

Aldershot Town có chuỗi kết quả lên xuống đáng kể. Họ thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua ở trận gần nhất, thắng ở trận trước đó, rồi thua 2 trận liên tiếp và có chiến thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Bản thân chuỗi này không mấy ấn tượng, nhưng so với Barnsley, Aldershot Town ít nhất còn biết cảm giác chiến thắng trong thời gian gần đây. Đây có thể là chút khác biệt về mặt tâm lý khi hai đội bước vào trận quyết định.

Điểm then chốt của trận chung kết

Cả hai đội đều đến trận chung kết với phong độ chưa thuyết phục. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý hơn là một lối chơi phô diễn.

Khởi đầu thận trọng: với đội đang thiếu chiến thắng như Barnsley, bàn thua sớm có thể khiến cả kế hoạch đổ vỡ.

với đội đang thiếu chiến thắng như Barnsley, bàn thua sớm có thể khiến cả kế hoạch đổ vỡ. Tận dụng cơ hội: khi cả hai đội đều có phong độ chập chờn, mỗi tình huống ghi bàn đều mang giá trị rất lớn.

khi cả hai đội đều có phong độ chập chờn, mỗi tình huống ghi bàn đều mang giá trị rất lớn. Bản lĩnh ở thời khắc cuối: trong một trận loại trực tiếp, đội giữ được sự tập trung đến cuối thường là đội có lợi thế.

Nhận định

Hai đội bước vào trận với phong độ chưa mấy sáng sủa, nên chung kết này khó có kịch bản một chiều. Barnsley có lợi thế được thi đấu trên sân Oakwell Ground, nhưng chuỗi 4 trận thua trước trận hòa gần nhất là gánh nặng không nhỏ. Aldershot Town có chuỗi kết quả không ổn định, song vẫn có những chiến thắng trong thời gian qua.

Cuối cùng, mọi con số đều có thể mất ý nghĩa khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Ở một trận chung kết, thắng là vô địch, và chỉ một đội sẽ rời sân với danh hiệu.

Barnsley 5 trận gần nhất H B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Aldershot Town 5 trận gần nhất B T B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới