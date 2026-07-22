Başakşehir 1-1 Inter Turku: Hai đội chia điểm Başakşehir gặp Inter Turku lúc 00:45 ngày 23/07/2026 tại Basaksehir Fatih Terim Stadium; Inter Turku vừa hòa một trận và thắng một trận gần đây.

Başakşehir 1 - 1 Inter Turku Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Başakşehir tiếp đón Inter Turku.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Başakşehir 57% - 43% Inter Turku, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

16' BÀN THẮNG! Inter Turku (0-1) Phút 16': C. Jephta (Inter Turku) lập công (kiến tạo: J. Tuominen). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Başakşehir 56% - 44% Inter Turku, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 2 - 1.

40' Başakşehir ép sân Cầm bóng: Başakşehir 61% - 39% Inter Turku, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': O. Ba (Başakşehir) nhận thẻ vàng.

52' Başakşehir ép sân Cầm bóng: Başakşehir 65% - 35% Inter Turku, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 2 - 4.

54' BÀN THẮNG! Başakşehir (1-1) Phút 54': E. Bayram (Başakşehir) lập công (kiến tạo: Y. Sari). Tỷ số: 1 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Başakşehir): A. Fayzullaev vào sân thay I. Brnic.

61' Thay người Phút 61' (Başakşehir): J. Opoku vào sân thay O. Ba.

64' Thay người Phút 64' (Inter Turku): P. Ahiabu vào sân thay L. Essomba.

64' Başakşehir ép sân Cầm bóng: Başakşehir 64% - 36% Inter Turku, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 5.

69' Thay người Phút 69' (Başakşehir): D. Selke vào sân thay B. Yildirim.

69' Thay người Phút 69' (Başakşehir): N. Da Costa vào sân thay E. Shomurodov.

75' Thẻ vàng Phút 75': J. Tuominen (Inter Turku) nhận thẻ vàng.

76' Başakşehir ép sân Cầm bóng: Başakşehir 66% - 34% Inter Turku, dứt điểm 20 - 12 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 3 - 6.

77' Thay người Phút 77' (Inter Turku): J. Botue vào sân thay A. Conteh.

77' Thay người Phút 77' (Inter Turku): J. Tauriainen vào sân thay J. Tuominen.

82' Thay người Phút 82' (Başakşehir): B. Ozdemir vào sân thay U. Gunes.

89' Thay người Phút 89' (Inter Turku): I. Jarvinen vào sân thay B. Ampofo.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': J. Laine (Inter Turku) nhận thẻ vàng.

90' Başakşehir ép sân Cầm bóng: Başakşehir 67% - 33% Inter Turku, dứt điểm 24 - 13 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 8 - 1; việt vị 4 - 5, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 3 - 8.

KT Kết thúc: Başakşehir 1-1 Inter Turku Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:37 23/07/2026

Đội hình chính thức Başakşehir Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin Inter Turku Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara 16 Muhammed Şengezer 42 Ömer Ali Şahiner 23 Emin Bayram 27 Ousseynou Ba 33 Michał Karbownik 20 Umut Güneş 8 Olivier Kemen 7 Yusuf Sarı 14 Eldor Shomurodov 77 Ivan Brnić 91 Bertuğ Yıldırım 1 Eetu Huuhtanen 18 Seth Saarinen 22 Luka Kuittinen 21 Ilari Kangasniemi 2 Jussi Niska 17 Bismark Ampofo 14 Janne-Pekka Laine 9 Jasse Tuominen 23 Antoin Loic Essomba 10 Alie Conteh 16 Clinton Jephta Dự bị Başakşehir 1 Volkan Babacan 98 Deniz Dilmen 3 Jerome Opoku 6 Onur Bulut 15 Hamza Güreler 4 Onur Ergün 5 Berat Ayberk Özdemir 11 Abbosbek Fayzullaev 19 Berkay Özcan Inter Turku 12 Eero Vuorjoki 36 Ville Seppä 20 Axel Sandler 24 Julius Tauriainen 30 Yeboah Amankwah 4 Prosper Ahiabu 19 Iiro Järvinen 25 Henri Salomaa 26 Vilho Huovila Cập nhật đội hình lúc 00:28 23/07/2026

Başakşehir Thống kê Inter Turku 68% Kiểm soát bóng 32% 25 Dứt điểm 13 9 Trúng đích 5 8 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Emin Bayram Başakşehir 1 bàn Clinton Jephta Inter Turku 1 bàn Yusuf Sarı Başakşehir 1 kiến tạo · điểm 8.5 Jasse Tuominen Inter Turku 1 kiến tạo · điểm 6.5 Eetu Huuhtanen Inter Turku Điểm 8.2 Muhammed Şengezer Başakşehir Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Başakşehir sẽ đối đầu Inter Turku tại UEFA Europa Conference League lúc 00:45 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Basaksehir Fatih Terim Stadium.

Đây là cuộc chạm trán mà dữ liệu hiện có chưa cung cấp vị trí, điểm số, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, những đánh giá về tương quan sức mạnh và cách tiếp cận chiến thuật cần được nhìn nhận thận trọng.

Inter Turku có tín hiệu tích cực

Trong hai trận gần nhất được ghi nhận, Inter Turku có một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang duy trì sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách tại Basaksehir Fatih Terim Stadium.

Đáng chú ý, dữ liệu chỉ phản ánh kết quả tổng hợp và không nêu tỷ số, đối thủ hay diễn biến cụ thể của từng trận. Do đó, chưa thể kết luận Inter Turku đang vượt trội ở khả năng ghi bàn, phòng ngự hay kiểm soát thế trận.

Bài toán chiến thuật chưa có đủ dữ liệu

Thông tin được cung cấp không bao gồm sơ đồ thi đấu, danh sách vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định Başakşehir hay Inter Turku sẽ sử dụng cách bố trí nào, cũng như đội bóng nào có thể chủ động pressing, kiểm soát bóng hoặc triển khai phòng ngự lùi sâu.

Trong bối cảnh đó, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức thế trận thực tế. Inter Turku có thể bước vào cuộc đấu với sự tự tin nhất định sau một trận hòa và một trận thắng, trong khi Başakşehir có lợi thế được thi đấu tại Basaksehir Fatih Terim Stadium theo thông tin trận đấu.

Nhận định trước trận

Inter Turku sở hữu điểm tựa phong độ rõ ràng hơn với thành tích bất bại trong hai trận gần nhất được ghi nhận. Tuy nhiên, dữ liệu chưa có thông tin tương ứng của Başakşehir, cũng không cung cấp lịch sử đối đầu, vị trí giải đấu hay tình hình nhân sự để tạo ra kết luận chắc chắn về cán cân trước giờ bóng lăn.

Vì vậy, trọng tâm đáng theo dõi sẽ là khả năng Inter Turku duy trì sự ổn định gần đây khi thi đấu trên sân của Başakşehir, đồng thời chờ xem đội chủ nhà phản ứng ra sao trong một trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League. Chưa có đủ cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Başakşehir 5 trận gần nhất T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Inter Turku 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới