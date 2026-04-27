Baseus MC2 ra mắt: Tai nghe kẹp tai đệm khí Cloud Airbag 2.0 và âm thanh LDAC Baseus vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe kẹp tai MC2 với công nghệ đệm khí tiên tiến và khả năng giải mã âm thanh chất lượng cao LDAC. Sản phẩm gây chú ý nhờ thời lượng pin tổng cộng lên tới 60 giờ và đạt chuẩn kháng nước IP67.

Baseus đã chính thức giới thiệu mẫu tai nghe kẹp tai thế hệ mới mang tên MC2 tại thị trường Trung Quốc. Được định vị là phiên bản kế nhiệm cho dòng MC1, sản phẩm có mức giá niêm yết 349 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.34 triệu đồng). Hãng phụ kiện này cũng xác nhận kế hoạch phân phối thiết bị ra các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Thiết kế đệm khí Cloud Airbag 2.0 và cấu trúc vật liệu siêu bền

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Baseus MC2 là hệ thống đệm khí Cloud Airbag 2.0, cung cấp khả năng đệm 360 độ đi kèm các túi khí silicon có thể tháo rời. Thiết bị sử dụng cấu trúc cầu nối chữ C chế tạo từ hợp kim niken-titan với độ dày chỉ 0.5 mm, giúp tối ưu hóa độ ổn định và phù hợp với nhiều hình dáng tai khác nhau.

Sản phẩm áp dụng cấu trúc hỗ trợ bốn điểm nhằm phân bổ đều áp lực lên vành tai. Với trọng lượng chỉ 5.1 gram mỗi bên, người dùng có thể thoải mái vận động cường độ cao như chạy bộ mà không gây cảm giác đau nhức hay lỏng lẻo.

Công nghệ âm thanh định hướng và chuẩn giải mã LDAC

Về khả năng tái tạo âm thanh, Baseus trang bị cho MC2 trình điều khiển ba lớp mạch từ tính cùng màng loa tinh thể mạ vàng. Thiết bị hỗ trợ bộ giải mã LDAC hiện đại, đảm bảo truyền tải âm thanh độ phân giải cao. Bên cạnh đó, công nghệ âm thanh định hướng được tích hợp nhằm giảm thiểu tình trạng lọt âm thanh ra môi trường xung quanh.

Trải nghiệm nghe được tăng cường nhờ bộ xử lý chuẩn HiFi và thuật toán SuperBass 3.0, tập trung vào việc tái tạo dải âm trầm uy lực. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp các tính năng thông minh như dịch thuật trực tiếp bằng AI, hỗ trợ trợ lý ảo và khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị.

Thời lượng pin 60 giờ và khả năng kháng nước IP67

Hệ thống năng lượng của Baseus MC2 bao gồm viên pin 600 mAh trong hộp sạc, cung cấp tổng thời gian sử dụng lên đến 60 giờ. Mỗi bên tai nghe có khả năng phát nhạc liên tục trong 13 giờ sau một lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh qua cổng USB Type-C cho phép nạp lại 3 giờ sử dụng chỉ sau 10 phút sạc.

Đối với nhu cầu đàm thoại và giải trí, tai nghe sở hữu hệ thống bốn micrô kết hợp thuật toán khử nhiễu AI. Độ trễ âm thanh được duy trì ở mức cực thấp 38 mili giây, hỗ trợ tốt cho việc chơi game. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP67, cho phép hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc thanh lịch bao gồm trắng mây, đen vỏ chai và xám Tahiti