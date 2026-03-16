Baseus ra mắt tai nghe TWS 1 Youth Edition: Bluetooth 6.0 và pin 40 giờ, giá chỉ 275.000 đồng Mẫu tai nghe mới của Baseus gây ấn tượng với chuẩn Bluetooth 6.0 tiên tiến, công nghệ giảm tiếng ồn AI và thời lượng pin lên đến 40 giờ trong phân khúc giá rẻ.

Baseus, thương hiệu phụ kiện công nghệ phổ biến, vừa chính thức trình làng mẫu tai nghe không dây mới mang tên TWS 1 Youth Edition tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá cực kỳ cạnh tranh chỉ 72 nhân dân tệ (tương đương khoảng 275.000 đồng), sản phẩm này nổi bật nhờ tích hợp những công nghệ hiện đại vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Chất lượng âm thanh sống động và công nghệ đàm thoại AI

Baseus TWS 1 Youth Edition được trang bị củ loa động (dynamic driver) kích thước 10mm, cho phép tái tạo âm thanh với độ chi tiết cao. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở hệ thống luồng khí ba kênh được cải tiến, giúp tăng cường hiệu quả tái tạo dải âm trầm (bass) trở nên mạnh mẽ và sâu lắng hơn. Bên cạnh đó, hiệu ứng âm thanh không gian 3D được tích hợp nhằm mở rộng âm trường, mang lại trải nghiệm nghe nhạc và xem phim chân thực.

Về khả năng đàm thoại, mẫu tai nghe này sử dụng hệ thống hai micro kết hợp cùng công nghệ giảm tiếng ồn AI tiên tiến. Hệ thống này có khả năng phân tích và loại bỏ các tạp âm từ môi trường xung quanh như tiếng gió hay tiếng xe cộ, đồng thời tách biệt rõ ràng giọng nói của người dùng. Điều này đảm bảo chất lượng cuộc gọi luôn ổn định và sắc nét ngay cả khi người dùng đang ở những khu vực công cộng ồn ào.

Thiết kế tối ưu cho cảm giác đeo và độ bền

Sản phẩm sở hữu ngôn ngữ thiết kế hình giọt nước đặc trưng, giúp ôm sát vào khoang tai, từ đó giảm thiểu áp lực khi sử dụng trong thời gian dài. Mỗi bên tai nghe có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ khoảng 3,3 gram, mang lại cảm giác thoải mái tối đa. Để gia tăng tính thực dụng, Baseus cũng trang bị tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP55, cho phép thiết bị hoạt động ổn định dưới tác động của mồ hôi hoặc mưa nhẹ, phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời.

Chuẩn kết nối Bluetooth 6.0 và hiệu năng chơi game

Đáng chú ý, Baseus TWS 1 Youth Edition hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0, giúp cải thiện độ ổn định của kết nối và tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng. Với tính năng độ trễ thấp chỉ 60ms, sản phẩm rất phù hợp để chơi game và xem video mà không gặp hiện tượng âm thanh đi sau hình ảnh. Thiết bị cũng hỗ trợ ghép nối hai thiết bị cùng lúc, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa điện thoại và máy tính bảng một cách nhanh chóng.

Thời lượng pin vượt trội và công nghệ sạc nhanh

Về khả năng duy trì hoạt động, tai nghe cung cấp thời gian phát nhạc liên tục lên đến 7 giờ cho một lần sạc đơn lẻ. Khi kết hợp cùng hộp sạc, tổng thời gian sử dụng có thể kéo dài tới 40 giờ. Công nghệ sạc nhanh tích hợp cho phép người dùng có thêm 1,5 giờ nghe nhạc chỉ sau 10 phút sạc. Hộp sạc sử dụng cổng USB-C phổ biến và mất khoảng hai giờ để nạp đầy năng lượng.

Người dùng có thể quản lý các tính năng thông qua hệ thống điều khiển cảm ứng ngay trên thân tai nghe, bao gồm quản lý phát nhạc, trả lời cuộc gọi và kích hoạt trợ lý giọng nói. Hiện tại, sản phẩm đã có mặt tại thị trường Trung Quốc, trong khi kế hoạch phân phối tại các thị trường quốc tế khác vẫn chưa được công bố chính thức.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Baseus TWS 1 Youth Edition