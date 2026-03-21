Bất ngờ tại Miami Open: Casper Ruud dừng bước sớm, Jack Draper gục ngã trước Reilly Opelka Hạt giống số 11 Casper Ruud gây thất vọng lớn khi để thua tay vợt chủ nhà Ethan Quinn, trong khi Jack Draper không thể khuất phục những cú giao bóng của Reilly Opelka.

Miami Open năm nay chứng kiến những cú sốc lớn ngay từ vòng ngoài khi các tên tuổi đáng chú ý đồng loạt chia tay giải đấu. Tâm điểm của sự thất vọng đổ dồn vào Casper Ruud, tay vợt hạt giống số 11, người đã không thể vượt qua thử thách mang tên Ethan Quinn ngay trong trận mở màn của mình.

Cú trượt chân của Casper Ruud trước Ethan Quinn

Bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên nặng ký, Casper Ruud đã không thể thể hiện được bản lĩnh trước sự hưng phấn của tay vợt nước chủ nhà Ethan Quinn. Ngay trong set đấu đầu tiên, tay vợt người Na Uy đã để mất điểm break-point quan trọng, tạo điều kiện cho Quinn vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 4-6.

Sang set thứ hai, Casper Ruud nỗ lực lấy lại thế trận và kéo đối thủ vào loạt tie-break cân não. Tuy nhiên, trong những thời điểm quyết định, sự bền bỉ của Ethan Quinn đã giúp anh giành chiến thắng kịch tính 9-7 ở loạt đấu súng, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-0. Thất bại này khiến Ruud phải sớm nói lời chia tay Miami Open trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Jack Draper gục ngã trước "máy giao bóng" Reilly Opelka

Cùng chung số phận với Casper Ruud là Jack Draper. Dù đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại Indian Wells trước đó, nhưng tay vợt người Vương quốc Anh đã hoàn toàn bị khuất phục khi đối đầu với "người khổng lồ" Reilly Opelka tại Miami Open. Vũ khí lợi hại nhất của Opelka chính là những pha giao bóng đầy uy lực, khiến Draper không thể tìm ra phương án hóa giải.

Cả hai set đấu đều diễn ra vô cùng giằng co và phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Tuy nhiên, bản lĩnh trong những pha bóng ngắn và sức mạnh từ những cú giao bóng đã giúp Opelka chiếm ưu thế hoàn toàn. Ở loạt tie-break set một, Opelka thắng 7-3 và thậm chí không để Draper ghi được điểm nào trong loạt tie-break set hai (7-0). Thắng lợi chung cuộc 7-6(3) và 7-6(0) giúp Opelka đi tiếp, đồng thời khiến Jack Draper sớm "gãy cánh" tại giải đấu năm nay.

