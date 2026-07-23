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Bate Borisov 1-1 FC Sion: Hai đội chia điểm

Văn Thể23/07/2026 19:26

Bate Borisov bước vào cuộc đối đầu với FC Sion tại UEFA Europa Conference League sau chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng

Bate Borisov1 - 1FC SionKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bate Borisov tiếp đón FC Sion.

  • 12'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 23% - 77% FC Sion, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.

  • 16'BÀN THẮNG! Bate Borisov (1-0)

    Phút 16': V. Varaksa (Bate Borisov) lập công (kiến tạo: E. Rusakov). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 28% - 72% FC Sion, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': V. Yatskevich (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

  • 36'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 34% - 66% FC Sion, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 42'BÀN THẮNG! FC Sion (1-1)

    Phút 42': W. Boteli (FC Sion) lập công (kiến tạo: R. Nivokazi). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Bate Borisov): V. Angban vào sân thay E. Rusakov.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Bate Borisov): E. Puerto vào sân thay V. Yatskevich.

  • 48'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 31% - 69% FC Sion, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 60'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 33% - 67% FC Sion, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (FC Sion): L. Chipperfield vào sân thay F. Surdez.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (FC Sion): J. Lukembila vào sân thay W. Boteli.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bate Borisov): N. Bochko vào sân thay Y. Kovalev.

  • 72'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 32% - 68% FC Sion, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (FC Sion): T. Berdayes vào sân thay R. Nivokazi.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Bate Borisov): L. Djordjevic vào sân thay V. Varaksa.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': E. Puerto (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (FC Sion): D. Rrudhani vào sân thay I. Chouaref.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': D. Rrudhani (FC Sion) nhận thẻ vàng.

  • 84'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 33% - 67% FC Sion, dứt điểm 6 - 19 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 5 - 1.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Bate Borisov): A. Sakhonchik vào sân thay E. Kress.

  • KTKết thúc: Bate Borisov 1-1 FC Sion

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Đội hình chính thức
Bate Borisov
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitali Rogozhkin
FC Sion
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
16
Danila Sokol
25
Nikita Neskoromnyi
33
Artem Rakhmanov
5
Maksim Sakuta
17
Yuri Kovalev
52
Egor Kress
28
Ivan Mikhnyuk
55
Kirill Kaplenko
10
Egor Rusakov
24
Vladislav Yatskevich
26
Vladislav Varaksa
1
Anthony Racioppi
14
Numa Lavanchy
5
Noé Sow
17
Jan Kronig
20
Nias Hefti
88
Ali Kabacalman
8
Baltazar
7
Ylyas Chouaref
13
Winsley Boteli Mokango
10
Benjamin Kololli
33
Rilind Nivokazi
Dự bị
Bate Borisov
35 Arseniy Skopets23 Nikolay Bochko42 Andrey Zhurin88 Pavel Dubovskiy7 Victorien Angban13 Yaroslav Khramtsevich18 Platon Kolosovskiy21 Marat Titov47 Ales Sakhonchik
FC Sion
12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield29 Théo Berdayes37 Fode Sylla38 Ryan Kessler77 Donat Rrudhani
Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026
Bate BorisovThống kêFC Sion
33%
Kiểm soát bóng
67%
7
Dứt điểm
22
2
Trúng đích
7
0
Phạt góc
7
11
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
1
6
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Vladislav Varaksa
Vladislav Varaksa
Bate Borisov
1 bàn
Winsley Boteli Mokango
Winsley Boteli Mokango
FC Sion
1 bàn
Egor Rusakov
Egor Rusakov
Bate Borisov
1 kiến tạo · điểm 6.9
Rilind Nivokazi
Rilind Nivokazi
FC Sion
1 kiến tạo · điểm 6.5
Noé Sow
Noé Sow
FC Sion
Điểm 7.6
Danila Sokol
Danila Sokol
Bate Borisov
Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Bate Borisov sẽ đối đầu FC Sion tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động Kapital Bank Arena.

Phong độ và bối cảnh trận đấu

Bate Borisov có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Belarus đang duy trì trạng thái tương đối ổn định trước cuộc đối đầu với FC Sion.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây của FC Sion, vị trí của hai đội, thành tích đối đầu hoặc thông tin về lực lượng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chênh lệch thực lực giữa hai bên bằng các con số cụ thể.

Điểm then chốt về lối chơi

Với Bate Borisov, nhiệm vụ quan trọng là chuyển sự ổn định từ các kết quả gần nhất thành cách nhập cuộc chắc chắn. Một trận hòa và một chiến thắng có thể tạo nền tảng tâm lý tích cực, nhưng diễn biến trên sân vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận và cách đội bóng xử lý những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, FC Sion sẽ là đối thủ cần được Bate Borisov thận trọng đánh giá trong suốt trận đấu. Do chưa có dữ liệu chi tiết về hệ thống chiến thuật, đội hình dự kiến hay phong độ của FC Sion, mọi nhận định về cách bố trí cụ thể của đội khách đều chưa thể khẳng định.

Nhận định trước trận

Cuộc đối đầu tại Kapital Bank Arena được chờ đợi sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với Bate Borisov, đặc biệt sau chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng. Đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến màn trình diễn chủ động, nhưng cần duy trì sự tập trung trước một FC Sion chưa có đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện.

Nhìn chung, Bate Borisov đang có điểm tựa nhất định từ kết quả gần đây. Dù vậy, khi thông tin về FC Sion còn hạn chế, cục diện trận đấu vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng thích ứng, kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội của hai đội.

Bate Borisov
5 trận gần nhất
HHBB
2
Trận
1-1-0
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
FC Sion
5 trận gần nhất
TTTTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Bate Borisov 1-1 FC Sion: Hai đội chia điểm
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