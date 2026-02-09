Bầu Đệ thưởng nóng 300 triệu đồng sau kỳ tích của Thanh Hóa trước CA TP.HCM Ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc tại sân Thống Nhất, cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ đã quyết định trao thưởng 300 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần vượt khó của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Tối ngày 8/2, CLB Đông Á Thanh Hóa đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng đấu khi giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh Công an TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất. Trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, tinh thần quả cảm của các cầu thủ đã nhận được sự ghi nhận kịp thời từ những người tâm huyết.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa được thưởng 300 triệu.

Món quà tinh thần từ vị cựu Chủ tịch

Chứng kiến màn trình diễn kiên cường của đội bóng quê hương, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, nguyên Chủ tịch CLB Thanh Hóa, đã lập tức quyết định trích quỹ 300 triệu đồng để thưởng nóng cho tập thể đội bóng. Đây là hành động thiết thực nhằm động viên tinh thần các cầu thủ sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trên sân cỏ.

HLV trưởng Mai Xuân Hợp không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về thông tin này. Theo ông Hợp, dù không còn trực tiếp điều hành đội bóng, "bầu" Đệ vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho câu lạc bộ. Trong tin nhắn gửi đến ban huấn luyện, ông Đệ bày tỏ niềm tự hào khi thấy các cầu thủ giữ vững bản sắc người Thanh Hóa: đoàn kết, quyết liệt và không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh.

Vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự

Phần thưởng từ "bầu" Đệ đến vào thời điểm cực kỳ quan trọng khi Đông Á Thanh Hóa đang phải trải qua giai đoạn đầy sóng gió tại V-League 2025/26. Đội bóng xứ Thanh hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kép về cả tài chính lẫn lực lượng. Theo thống kê, danh sách thi đấu của đội hiện chỉ còn khoảng 14 cầu thủ đảm bảo thể lực để ra sân.

Việc giành được 3 điểm trước một đối thủ được đầu tư bài bản như Công an TP.HCM được xem là một kỳ tích đối với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là lời khẳng định về sức mạnh ý chí của các cầu thủ nội binh.

Kỳ vọng vào sự chung tay của cộng đồng

HLV Mai Xuân Hợp nhấn mạnh rằng sự quan tâm từ các mạnh thường quân như ông Nguyễn Văn Đệ chính là "liều thuốc" quý giá nhất lúc này. Ban huấn luyện hy vọng hành động này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người hâm mộ xứ Thanh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đội bóng vượt qua giai đoạn giông bão để hoàn thành mục tiêu trụ hạng trong mùa giải năm nay.