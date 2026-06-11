Bầu Đức tái xuất tại Lào: Tài trợ CLB Champasak và hỗ trợ tuyển quốc gia dự ASEAN Cup 2026 Tập đoàn HAGL chính thức ký kết hợp tác chiến lược 3 năm với bóng đá tỉnh Champasak, đồng thời đài thọ chuyến tập huấn tại Gia Lai cho đội tuyển quốc gia Lào.

Chiều 11/6, bóng đá Lào đón nhận cú hích lớn khi Tập đoàn HAGL cùng Liên đoàn Bóng đá tỉnh Champasak và Công ty Connected Sole Co.Ltd chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ thể thao bền chặt giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc gia láng giềng thông qua việc ra mắt câu lạc bộ Champasak HAGL Avenir FC.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ cho bóng đá Lào.

Xây dựng nền tảng cho Champasak HAGL Avenir FC

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, HAGL cam kết trở thành nhà tài trợ chính cho đội bóng tỉnh Champasak với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Nguồn tài chính này được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo câu lạc bộ, từ việc nâng cao điều kiện tập luyện đến hoàn thiện tư duy chiến thuật để cạnh tranh sòng phẳng tại giải vô địch quốc gia Lào.

Bên cạnh đầu tư chuyên nghiệp, HAGL còn chú trọng vào bóng đá phong trào khi trao tặng 1.000 quả bóng đá cho tỉnh Champasak nhằm thúc đẩy thể thao học đường. Đây là bước đi chiến lược nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng trẻ ngay từ cấp cơ sở.

Tiếp sức cho Đội tuyển quốc gia Lào tại ASEAN Cup 2026

Không chỉ dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ, tầm ảnh hưởng của Bầu Đức còn lan tỏa đến đội tuyển quốc gia Lào. Tập đoàn HAGL sẽ đài thọ toàn bộ chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 1/7 đến 15/7 cho đoàn quân xứ triệu voi tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai.

Với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất khu vực, Trung tâm Hàm Rồng sẽ là địa điểm lý tưởng để các cầu thủ Lào rèn quân, chuẩn bị cho mục tiêu gây bất ngờ tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Ông Keolattana Sihavong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Champasak, nhấn mạnh: "Sự hỗ trợ từ Tập đoàn HAGL giúp chúng tôi có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ cho bóng đá địa phương mà còn cho cả cấp độ đội tuyển quốc gia".

Mô hình cộng sinh giữa Thể thao và Nông nghiệp

Song song với những cam kết trên sân cỏ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn HAGL Nguyễn Chí Thắng tiết lộ doanh nghiệp đang đẩy mạnh dự án nông nghiệp trọng điểm tại địa phương. Cụ thể, HAGL đang triển khai trồng 5.000 ha cà phê tại Champasak, trong đó dự kiến hoàn thành 1.500 ha ngay trong năm 2025.

Việc kết hợp giữa đầu tư thể thao và phát triển kinh tế bền vững cho thấy chiến lược dài hạn của HAGL tại Lào. Điều này không chỉ giúp gia tăng uy tín thương hiệu mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển cộng đồng của quốc gia láng giềng, tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa hai nền bóng đá Việt - Lào.