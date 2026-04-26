Bầu Đức và triết lý bóng đá trẻ: Tại sao cái gốc luôn quan trọng hơn hào quang nhất thời? Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định việc ươm mầm tài năng là kim chỉ nam giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm, đồng thời hé lộ kế hoạch tổ chức festival quốc tế tại Gia Lai.

Trong dòng chảy hối hả của bóng đá chuyên nghiệp, nơi thành tích thường được đo đếm bằng những danh hiệu tức thời, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại chọn cho mình một lối đi riêng biệt và kiên định. Với vị chủ tịch CLB HAGL, niềm đam mê lớn nhất không nằm ở những trận cầu đỉnh cao rực rỡ, mà ở những sân chơi trẻ - nơi những mầm non tương lai bắt đầu được rèn giũa.

Triết lý xem bóng đá trẻ là gốc rễ của sự phát triển

"Nói thật, người làm bóng đá như tôi thì xem giải trẻ thích hơn giải lớn", bầu Đức thẳng thắn chia sẻ. Đây không đơn thuần là một sở thích cá nhân mà là sự đúc kết từ hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá Việt Nam. Trái ngược hoàn toàn với xu hướng chạy đua thành tích ngắn hạn, ông chọn con đường tốn kém, đòi hỏi sự kiên nhẫn cực độ: Xây dựng nền móng vững chắc ngay từ tuyến trẻ.

Bầu Đức vẫn tiếp tục đồng hành với bóng đá trẻ Việt Nam.

Sự kiên định này từng tạo nên một cú hích lịch sử mang tên Học viện HAGL - Arsenal JMG. Những quyết định táo bạo như đưa cầu thủ đi tập huấn nước ngoài 6 tháng mỗi năm đã trình làng một "Thế hệ vàng" với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Lứa cầu thủ này không chỉ làm bùng nổ các khán đài V-League mà còn đóng vai trò hạt nhân trong giai đoạn thành công nhất của các Đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Khát vọng đưa bóng đá trẻ Việt Nam thoát khỏi vùng an toàn

Không dừng lại ở những thành công trong quá khứ, bầu Đức đang hướng tới những mục tiêu xa hơn để nâng tầm chất lượng đào tạo. Ông đang ấp ủ kế hoạch tổ chức các Festival bóng đá trẻ mang tầm cỡ châu Á ngay tại Gia Lai. Đây được kỳ vọng là sân chơi quốc tế giúp các cầu thủ nhí có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu, thay vì chỉ quanh quẩn ở các giải đấu quốc nội.

"Bây giờ hình ảnh đó đã được tôi đưa về Gia Lai", ông tự hào nói về kế hoạch thoát khỏi cái mác "ao làng". Việc tạo ra một môi trường cạnh tranh quốc tế ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tạo điều kiện cho nhiều tài năng trẻ được tiếp cận với tư duy bóng đá hiện đại sớm hơn.

Sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ

Hành trình của bầu Đức không chỉ có màu hồng mà còn trải qua rất nhiều thăng trầm theo biến động của công việc kinh doanh. Tuy nhiên, sự tâm huyết của ông với bóng đá trẻ là điều chưa bao giờ thay đổi. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn từng khẳng định, bầu Đức là người luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp bóng đá nước nhà, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Nhìn rộng ra, thông điệp mà người đứng đầu CLB HAGL muốn gửi gắm rất rõ ràng: Muốn vươn xa ở đấu trường châu lục hay thế giới, bóng đá Việt Nam bắt buộc phải bảo vệ và chăm lo cái gốc. Sự bền vững chỉ đến khi chúng ta có những lứa kế cận chất lượng, được đào tạo bài bản và có đủ bản lĩnh để đối đầu với những thử thách lớn.