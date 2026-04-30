Bầu Hoàn lên tiếng về tương lai HLV Chu Đình Nghiêm trước tin đồn gia nhập Ninh Bình Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn khẳng định HLV Chu Đình Nghiêm vẫn gắn bó với đội bóng đất Cảng, bác bỏ các tin đồn chuyển nhượng và ưu tiên mục tiêu chuyên môn.

Trước làn sóng tin đồn về việc HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chuyển đến dẫn dắt đội bóng Ninh Bình sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc, Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã chính thức lên tiếng để định hướng lại dư luận. Lời khẳng định từ người đứng đầu đội bóng đất Cảng được xem như "liều thuốc an thần" cho người hâm mộ trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Rộ tin đồn HLV Chu Đình Nghiêm đến Ninh Bình.

Giữ vững sự ổn định tại sân Lạch Tray

Dù thừa nhận vị chiến lược gia họ Chu từng có ý định tìm kiếm môi trường mới để thử thách bản thân, nhưng bầu Hoàn nhấn mạnh sự gắn kết giữa đôi bên hiện tại vẫn chưa hề rạn nứt. Lý do quan trọng nhất khiến Hải Phòng chưa thực hiện thay đổi trên băng ghế huấn luyện là việc CLB chưa tìm được phương án thay thế xứng tầm để tiếp quản di sản chiến thuật mà ông Nghiêm dày công xây dựng.

Hiện tại, Hải Phòng đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League. Bầu Hoàn khẳng định ưu tiên tuyệt đối lúc này là các mục tiêu chuyên môn trước mắt thay vì những xáo trộn nhân sự. "Tương lai của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn là ở Hải Phòng. Ít nhất vào lúc này, chúng tôi chưa có bất kỳ thay đổi nào", Chủ tịch Văn Trần Hoàn nhấn mạnh.

Bản sắc chiến thuật và thử thách phía trước

Kể từ khi tiếp quản đội bóng, HLV Chu Đình Nghiêm đã thành công trong việc định hình một lối chơi có bản sắc riêng: kỷ luật, bài bản và cực kỳ lỳ lợm. Chính phong cách tổ chức mang đậm thương hiệu của nhà cầm quân sinh năm 1972 đã giúp Hải Phòng duy trì vị thế là một trong những đối thủ khó chịu nhất tại đấu trường quốc nội.

Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và đội đầu bảng Công an Hà Nội tại vòng 21 V.League diễn ra vào cuối tuần này. Kết quả của trận đại chiến này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của đội bóng, mà còn được xem là chìa khóa mở ra những hướng đi cụ thể hơn cho mối quan hệ giữa "kiến trúc sư" Chu Đình Nghiêm và sân Lạch Tray trong tương lai gần.