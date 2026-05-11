Bayer Leverkusen 0-1 Marseille: Marseille giành chiến thắng Bayer Leverkusen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 9 điểm. Họ tiếp Marseille, đội chưa có điểm nào, trên sân BayArena lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Bayer Leverkusen 0 - 1 Marseille Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bayer Leverkusen tiếp đón Marseille.

6' Thẻ vàng Phút 6': Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayer Leverkusen 45% - 55% Marseille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayer Leverkusen 51% - 49% Marseille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Igor Paixão (Marseille) nhận thẻ vàng (Argument).

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% Marseille, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayer Leverkusen 56% - 44% Marseille, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

54' Thẻ vàng Phút 54': Ulisses Garcia (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayer Leverkusen 56% - 44% Marseille, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.

68' Thay người Phút 68' (Bayer Leverkusen): Afonso Moreira vào sân thay Lucas Vázquez.

68' Thay người Phút 68' (Bayer Leverkusen): Equi Fernández vào sân thay Robert Andrich.

71' Thay người Phút 71' (Marseille): Tadjidine Mmadi vào sân thay Igor Paixão.

71' Thay người Phút 71' (Marseille): Tochukwu Nnadi vào sân thay Geoffrey Kondogbia.

77' BÀN THẮNG! Marseille (0-1) Phút 77': Amine Gouiri (Marseille) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayer Leverkusen 54% - 46% Marseille, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Ibrahim Maza.

79' Thay người Phút 79' (Bayer Leverkusen): Montrell Culbreath vào sân thay Jonas Hofmann.

84' Thay người Phút 84' (Marseille): Alexi Koum vào sân thay Ulisses Garcia.

84' Thay người Phút 84' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.

90' Thẻ vàng Phút 90': Tochukwu Nnadi (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% Marseille, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 2.

KT Kết thúc: Bayer Leverkusen 0-1 Marseille Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:57 06/11/2026

Đội hình chính thức Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez Marseille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 8 R. Andrich 24 Aleix García 17 Lucas Vázquez 7 J. Hofmann 30 I. Maza 14 P. Schick 12 J. de Lange 74 K. Bezahaf 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 25 U. Garcia 23 P. Højbjerg 19 G. Kondogbia 8 H. Abdelli 22 T. Weah 9 A. Gouiri 14 Igor Paixão Dự bị Bayer Leverkusen 5 L. Badé 28 J. Blaswich 42 M. Culbreath 6 E. Fernández 43 B. Hawighorst 36 N. Lomb 9 Afonso Moreira 10 M. Tillman Marseille 42 Nouhoum Kamissoko 11 N. Maupay 18 B. Meité 43 T. Mmadi 6 T. Nnadi 44 Antoine Valero 7 A. Gomes 48 K. Abdallah 92 T. Vermot Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Bayer Leverkusen Thống kê Marseille 58% Kiểm soát bóng 42% 10 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 12 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật A. Gouiri Marseille 1 bàn C. Egan-Riley Marseille Điểm 7.21 Aleix García Bayer Leverkusen Điểm 7.2 P. Højbjerg Marseille Điểm 7.2

Bayer Leverkusen bước vào trận gặp Marseille với lợi thế rõ rệt về thứ hạng và điểm số. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 9 điểm, nên một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại BayArena.

Bayer Leverkusen: thứ hạng cao, phong độ chưa ổn định

Với 9 điểm, Bayer Leverkusen đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có điều kiện để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Đó là nền tảng thuận lợi cho đội chủ nhà khi thi đấu trước khán giả quen thuộc.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thật đều. Trong 5 trận gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, vì vậy đội bóng cần một kết quả tích cực để lấy lại nhịp độ.

Marseille: đang có đà tốt nhưng vẫn trắng điểm

Marseille đứng hạng 34 và chưa giành được điểm nào. Thứ hạng này trái ngược với phong độ gần đây của họ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó họ thắng liên tiếp 2 trận mới nhất.

Đà hưng phấn ấy là điểm đáng chú ý. Marseille có động lực lớn để đưa chuỗi thắng gần đây vào trận đấu này và tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Hai đội đã gặp nhau một lần gần đây, và Bayer Leverkusen là bên giành chiến thắng. Chỉ một trận không đủ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng kết quả đó vẫn mang lại thêm sự tự tin cho đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có phong độ gần đây tương đồng, cùng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ hạng: Bayer Leverkusen là đội hạng 3 và thi đấu trên sân nhà. Marseille cần tận dụng đà thắng hai trận gần nhất để gây sức ép từ sớm.

Nếu Bayer Leverkusen giữ được sự ổn định sau thất bại ở trận gần nhất, họ có nhiều lý do để tin vào cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Marseille sẽ muốn chứng minh phong độ hiện tại tốt hơn so với con số 0 điểm trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng, nên Marseille vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu khó chịu cho chủ nhà tại BayArena.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Bayer Leverkusen · 1 thắng 0 hòa Marseille · 0 thắng Marseille 1 - 2 Bayer Leverkusen BL

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất B T B T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất T T B T B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 4 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 33 Plzen 3 0 0 3 -5 0 B B B 34 Marseille 3 0 0 3 -5 0 B B B 35 Celtic 3 0 0 3 -6 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ V. Boniface (Off the roster) ✚ M. Diaby (Hamstring Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ T. Oermann (Off the roster) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ Emerson (Knee Injury) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ Emerson (Knee Injury)