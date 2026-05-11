Bayer Leverkusen 0-1 Marseille: Marseille giành chiến thắng
Bayer Leverkusen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 9 điểm. Họ tiếp Marseille, đội chưa có điểm nào, trên sân BayArena lúc 03:00 ngày 06/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Bayer Leverkusen tiếp đón Marseille.
- 6'Thẻ vàng
Phút 6': Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 45% - 55% Marseille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 51% - 49% Marseille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Igor Paixão (Marseille) nhận thẻ vàng (Argument).
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% Marseille, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 56% - 44% Marseille, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Ulisses Garcia (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).
- 65'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 56% - 44% Marseille, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Bayer Leverkusen): Afonso Moreira vào sân thay Lucas Vázquez.
- 68'Thay người
Phút 68' (Bayer Leverkusen): Equi Fernández vào sân thay Robert Andrich.
- 71'Thay người
Phút 71' (Marseille): Tadjidine Mmadi vào sân thay Igor Paixão.
- 71'Thay người
Phút 71' (Marseille): Tochukwu Nnadi vào sân thay Geoffrey Kondogbia.
- 77'BÀN THẮNG! Marseille (0-1)
Phút 77': Amine Gouiri (Marseille) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 54% - 46% Marseille, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 79'Thay người
Phút 79' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Ibrahim Maza.
- 79'Thay người
Phút 79' (Bayer Leverkusen): Montrell Culbreath vào sân thay Jonas Hofmann.
- 84'Thay người
Phút 84' (Marseille): Alexi Koum vào sân thay Ulisses Garcia.
- 84'Thay người
Phút 84' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Tochukwu Nnadi (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% Marseille, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 2.
- KTKết thúc: Bayer Leverkusen 0-1 Marseille
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 04:57 06/11/2026
Bayer Leverkusen bước vào trận gặp Marseille với lợi thế rõ rệt về thứ hạng và điểm số. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 9 điểm, nên một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại BayArena.
Bayer Leverkusen: thứ hạng cao, phong độ chưa ổn định
Với 9 điểm, Bayer Leverkusen đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có điều kiện để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Đó là nền tảng thuận lợi cho đội chủ nhà khi thi đấu trước khán giả quen thuộc.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thật đều. Trong 5 trận gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, vì vậy đội bóng cần một kết quả tích cực để lấy lại nhịp độ.
Marseille: đang có đà tốt nhưng vẫn trắng điểm
Marseille đứng hạng 34 và chưa giành được điểm nào. Thứ hạng này trái ngược với phong độ gần đây của họ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó họ thắng liên tiếp 2 trận mới nhất.
Đà hưng phấn ấy là điểm đáng chú ý. Marseille có động lực lớn để đưa chuỗi thắng gần đây vào trận đấu này và tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.
Lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà
Hai đội đã gặp nhau một lần gần đây, và Bayer Leverkusen là bên giành chiến thắng. Chỉ một trận không đủ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng kết quả đó vẫn mang lại thêm sự tự tin cho đội chủ nhà.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội có phong độ gần đây tương đồng, cùng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ hạng: Bayer Leverkusen là đội hạng 3 và thi đấu trên sân nhà. Marseille cần tận dụng đà thắng hai trận gần nhất để gây sức ép từ sớm.
Nếu Bayer Leverkusen giữ được sự ổn định sau thất bại ở trận gần nhất, họ có nhiều lý do để tin vào cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Marseille sẽ muốn chứng minh phong độ hiện tại tốt hơn so với con số 0 điểm trên bảng xếp hạng.
Nhận định
Xét về vị trí và lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng, nên Marseille vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu khó chịu cho chủ nhà tại BayArena.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)