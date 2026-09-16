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Bayer Leverkusen 2-0 Celje: Bayer Leverkusen giành chiến thắng

Văn Thể16/09/2026 21:06

Bayer Leverkusen tiếp đón Celje trên sân nhà BayArena vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026. Đội chủ nhà nỗ lực bám sát nhóm dẫn đầu khi cả hai cùng bước vào cuộc đọ sức.

Bayer Leverkusen2 - 0CeljeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bayer Leverkusen tiếp đón Celje.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 54% - 46% Celje, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

  • 15'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-0)

    Phút 15': S. Seslar (Celje) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 67% - 33% Celje, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 39'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 59% - 41% Celje, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 4.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 61% - 39% Celje, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 5.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Bayer Leverkusen): J. Quansah vào sân thay Lucas.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Bayer Leverkusen): A. Moreira vào sân thay M. Terrier.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Bayer Leverkusen): E. Fernandez vào sân thay M. Tillman.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Celje): B. Kramer vào sân thay A. Kucys.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Celje): M. Ivansek vào sân thay Y. Dukuly.

  • 65'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 62% - 38% Celje, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 3 - 6.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Celje): V. Tusha vào sân thay B. Verbic.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Bayer Leverkusen): C. Kofane vào sân thay P. Schick.

  • 74'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-0)

    Phút 74': F. Medina (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: A. Garcia). Tỷ số: 2 - 0.

  • 77'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 60% - 40% Celje, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 7.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Bayer Leverkusen): E. Ben Seghir vào sân thay M. Diaby.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Celje): P. Daniel vào sân thay L. Ticic.

  • 89'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% Celje, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 3 - 7.

  • KTKết thúc: Bayer Leverkusen 2-0 Celje

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 17/09/2026

Đội hình chính thức
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martinez
Celje
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Vitor Campelos
1
Mark Flekken
17
Lucas Vázquez
5
Loïc Badé
12
Edmond Tapsoba
2
Facundo Medina
8
Robert Andrich
24
Aleix García
19
Moussa Diaby
10
Malik Tillman
11
Martin Terrier
14
Patrik Schick
1
Žan-Luk Leban
2
Pijus Širvys
44
Łukasz Bejger
6
Artemijus Tutyškinas
11
Milot Avdyli
19
Mark Zabukovnik
10
Svit Sešlar
14
Luka Tičić
7
Benjamin Verbič
91
Yaya Dukuly
47
Armandas Kučys
Dự bị
Bayer Leverkusen
28 Janis Blaswich36 Niklas Lomb3 Miguel Gutiérrez4 Jarell Quansah6 Ezequiel Fernández9 Afonso Moreira29 Eliesse Ben Seghir35 Christian Kofane
Celje
12 Luka Kolar23 Žiga Frelih20 Alpha Diounkou33 Leonardo Koutris4 Darko Hrka8 Mario Kvesić13 Papa Daniel25 Veton Tusha77 Matic Ivanšek
Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026
Bayer LeverkusenThống kêCelje
56%
Kiểm soát bóng
44%
17
Dứt điểm
5
8
Trúng đích
3
6
Phạt góc
2
16
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Facundo Medina
Facundo Medina
Bayer Leverkusen
1 bàn
Aleix García
Aleix García
Bayer Leverkusen
1 kiến tạo · điểm 7.9
Žan-Luk Leban
Žan-Luk Leban
Celje
Điểm 8.7
Mark Flekken
Mark Flekken
Bayer Leverkusen
Điểm 8.3
Edmond Tapsoba
Edmond Tapsoba
Bayer Leverkusen
Điểm 7.9
Lucas Vázquez
Lucas Vázquez
Bayer Leverkusen
Điểm 7.7

Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn so tài trước Celje được xem là điểm tựa quan trọng để hiện thực hóa tham vọng. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động BayArena, nơi đại diện nước Đức có điểm tựa vững chắc từ khán đài để hướng tới một kết quả thuận lợi.

Vị thế bảng xếp hạng và áp lực điểm số

Bước vào lượt trận này, trật tự trên bảng xếp hạng đang chứng kiến những vị trí khởi đầu đáng chú ý của hai câu lạc bộ. Đội khách Celje hiện tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 khi chưa có điểm số nào sau những diễn biến đầu tiên. Trong khi đó, Bayer Leverkusen xếp ở vị trí thứ 18 với cùng 0 điểm.

Khoảng cách về thứ bậc lúc này đặt ra bài toán rõ ràng cho ban huấn luyện đội chủ nhà. Để duy trì thế bám đuổi với các vị trí cạnh tranh suất đi tiếp ở nhóm trên, Bayer Leverkusen cần tận dụng triệt để từng cơ hội, đặc biệt là các cuộc tiếp đón diễn ra ngay tại thánh địa của mình. Phía bên kia chiến tuyến, Celje cũng đặt mục tiêu bảo vệ thứ hạng hiện tại nhằm tích lũy lợi thế.

Cục diện chuyên môn trên sân BayArena

Lợi thế sân bãi tại BayArena luôn đóng vai trò đòn bẩy tâm lý quan trọng đối với Bayer Leverkusen. Khi được thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng có xu hướng chủ động thiết lập nhịp độ kiểm soát bóng, đẩy cao khối đội hình nhằm gây sức ép ngay từ khu vực giữa sân.

Về phần Celje, chuyến làm khách được dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức về mặt tổ chức lối chơi. Việc phải hành quân xa nhà buộc đại diện này phải ưu tiên sự chặt chẽ nơi tuyến phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế tối đa các khoảng trống trước vòng cấm địa. Từng pha tranh chấp ở khu trung tuyến hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng khi cả hai bên đều muốn thiết lập quyền kiểm soát thế trận.

Nhận định xu hướng thế trận

Mục tiêu bám sát nhóm dẫn đầu sẽ thúc đẩy Bayer Leverkusen gia tăng áp lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động ở các hành lang cánh kết hợp cùng khả năng phân phối bóng nhanh sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

Ngược lại, Celje nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng, tập trung rình rập sơ hở từ các đợt dâng cao của đội chủ sân BayArena để tung ra các đòn phản công chớp nhoáng. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và chắt chiu tốt hơn ở các thời điểm bước ngoặt sẽ nắm giữ cơ hội lớn để giành trọn vẹn điểm số trong cuộc đọ sức này.

Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
HTBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Celje
5 trận gần nhất
BBTBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Anderlecht000000TTTTT
2Ararat-Armenia000000TH
3AZ Alkmaar000000
6Bournemouth000000
7Celje000000
8Celta Vigo000000
9Celtic000000
17Lech Poznan000000HTTT
18Bayer Leverkusen000000
19Levski Sofia000000
24NEC Nijmegen000000
25OFI000000TT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Thigh Injury)
V. Boniface (Off the roster)
M. Culbreath (Injury)
G. Doue (Inactive)
K. Eichhorn (Illness)
J. Hofmann (Off the roster)
T. Oermann (Off the roster)
N. Tella (Injury)
Celje
A. Kotnik (Red Card)
J. Pisek (Knee Injury)
M. Kvesic (Inactive)
A. Tutyskinas (Inactive)
A. Kotnik (Red Card)
J. Pisek (Knee Injury)
M. Kvesic (Inactive)
A. Tutyskinas (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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