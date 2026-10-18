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Bayer Leverkusen 2-1 SC Freiburg: Bayer Leverkusen giành chiến thắng

Văn Thể18/10/2026 15:44

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng diễn ra lúc 20h30 ngày 18/10 tại BayArena, khi Freiburg hơn Leverkusen 3 điểm và cùng thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Bayer Leverkusen2 - 1SC FreiburgKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bayer Leverkusen tiếp đón SC Freiburg.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 47% - 53% SC Freiburg, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0.

  • 14'BÀN THẮNG! SC Freiburg (0-1)

    Phút 14': Derry Lionel Scherhant (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Philipp Treu). Tỷ số: 0 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-1)

    Phút 19': Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Patrik Schick). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 52% - 48% SC Freiburg, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 49% - 51% SC Freiburg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 3.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Philipp Treu (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 46% - 54% SC Freiburg, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Bayer Leverkusen): Nathan Tella vào sân thay Afonso Moreira.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 46% - 54% SC Freiburg, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (SC Freiburg): Lukas Kübler vào sân thay Philipp Treu.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (SC Freiburg): Lucas Höler vào sân thay Keisuke Goto.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Moussa Diaby.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 47% - 53% SC Freiburg, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 76'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-1)

    Phút 76': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Ibrahim Maza). Tỷ số: 2 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (SC Freiburg): Patrick Osterhage vào sân thay Yannick Engelhardt.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (SC Freiburg): Cyriaque Irié vào sân thay Jan-Niklas Beste.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Bayer Leverkusen): Jonas Hofmann vào sân thay Ibrahim Maza.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 51% - 49% SC Freiburg, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (SC Freiburg): Vincenzo Grifo vào sân thay Derry Lionel Scherhant.

  • KTKết thúc: Bayer Leverkusen 2-1 SC Freiburg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:27 18/10/2026

Đội hình chính thức
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
SC Freiburg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
2
F. Medina
3
Miguel Gutiérrez
24
Aleix García
6
E. Fernández
19
M. Diaby
30
I. Maza
9
Afonso Moreira
14
P. Schick
1
M. Backhaus
29
P. Treu
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
33
J. Makengo
8
M. Eggestein
16
Y. Engelhardt
19
J. Beste
42
K. Goto
7
D. Scherhant
31
I. Matanović
Dự bị
Bayer Leverkusen
8 R. Andrich28 J. Blaswich22 V. Boniface7 J. Hofmann5 L. Badé17 Lucas Vázquez15 T. Oermann23 N. Tella10 M. Tillman
SC Freiburg
30 C. Günter9 L. Höler22 Cyriaque Kalou Irié17 L. Kübler21 F. Müller6 P. Osterhage37 Rosenfelder20 R. Yamamoto32 V. Grifo
Cập nhật đội hình lúc 20:02 18/10/2026
Bayer LeverkusenThống kêSC Freiburg
49%
Kiểm soát bóng
51%
12
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
2
4
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
P. Schick
P. Schick
Bayer Leverkusen
1 bàn · 1 kiến tạo
I. Maza
I. Maza
Bayer Leverkusen
1 bàn · 1 kiến tạo
D. Scherhant
D. Scherhant
SC Freiburg
1 bàn
P. Treu
P. Treu
SC Freiburg
1 kiến tạo · điểm 6.68

Bayer Leverkusen và SC Freiburg gặp nhau lúc 20h30 ngày 18/10/2026 trên sân BayArena trong cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng. Freiburg đang đứng hạng 3 với 13 điểm, hơn đội chủ nhà đứng hạng 4 đúng 3 điểm. Vì thế, kết quả trận này có thể thay đổi cục diện ở nhóm dẫn đầu.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Bayer Leverkusen bước vào trận với chuỗi phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận gần đây nhất đều là chiến thắng, cho thấy sự ổn định đang tăng dần.

SC Freiburg cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, cũng chưa thua. Trận hòa duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Như vậy, cả hai đội đều đến đây với tâm lý hưng phấn và niềm tin lớn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận, hòa 2 trận và SC Freiburg chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là một yếu tố. Freiburg hiện đứng trên Leverkusen trên bảng xếp hạng và đang có phong độ tương đương. Hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất cũng cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng gây khó khăn.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tương đương một trận thắng. Nếu Leverkusen giành chiến thắng, họ sẽ bắt kịp Freiburg về điểm số. Ngược lại, nếu Freiburg thắng, đội khách sẽ nới rộng khoảng cách lên 6 điểm và củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Một trận hòa sẽ giữ nguyên khoảng cách hiện tại. Với cả hai đội đang chơi tốt, mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị lớn trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định ở khả năng duy trì sự ổn định. Leverkusen đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Freiburg đã chứng minh sức bền khi chỉ hòa một trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và họ sẽ tìm cách khai thác những khoảng trống khi chủ nhà dâng cao.

Đội nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội có phong độ ngang nhau. Leverkusen có lợi thế về sân nhà và thành tích đối đầu, trong khi Freiburg có lợi thế về vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, giàu cường độ tại BayArena là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayer Leverkusen · 3 thắng2 hòaSC Freiburg · 0 thắng
07/03/2026
SC Freiburg
3 - 3
Bayer Leverkusen
Hòa
26/10/2025
Bayer Leverkusen
2 - 0
SC Freiburg
BL
04/05/2025
SC Freiburg
2 - 2
Bayer Leverkusen
Hòa
22/12/2024
Bayer Leverkusen
5 - 1
SC Freiburg
BL
17/03/2024
SC Freiburg
2 - 3
Bayer Leverkusen
BL
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TTTTH
5
Trận
3-1-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
8
Thủng lưới
SC Freiburg
5 trận gần nhất
TTTHT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München6420+1714THTTH
2Borussia Dortmund6420+714HHTTT
3SC Freiburg5410+1013THTTT
4Bayer Leverkusen5311+610TTHTB
5FSV Mainz 056312+410TBTBT
Tình hình lực lượng
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
C. Kofane (Muscle Injury)
M. Terrier (Muscle Injury)
M. Culbreath (Foot Injury)
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
G. Doue (Calf Injury)
SC Freiburg
Y. Suzuki (Red Card)
B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)
Y. Suzuki (Red Card)
B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Bayer Leverkusen 2-1 SC Freiburg: Bayer Leverkusen giành chiến thắng
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